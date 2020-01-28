Тепло, но ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 января

Алтайский край ожидает достаточно теплый, но очень ветреный день во вторник, 28 января, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем воздух хорошо прогреется – от -2°C до -7°C (в предгорных районах – до -3°C), а вот ночью будет холоднее – от -7°C до -12°C (на западе – до -19°C). Ветер юго-западный, 8-13 м/с с порывами до 22 м/с. Мокрый снег, гололедные явления, метели. В южных районах ожидается сильный снегопад.

Автолюбителям следует быть особенно аккуратными при управлении транспортом – синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от -3°C до -5°C, ночью – от -7°C до -9°C. Временами небольшой снег.

В последующие дни будет все холоднее. Минимальная ночная температура к середине недели составит -30°C.