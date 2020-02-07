Больше чем исследования: ученых "Политеха" наградили за технологические открытия

Во время торжественного заседания научного технического совета Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, посвященного Дню российской науки, попечительский совет АлтГТУ наградил ученых вуза за научные достижения. Благодаря исследованиям ученых в региональную промышленность внедряются новая техника, технологии и материалы.

Три трудовых коллектива были удостоены премий попечительского совета: студенческое конструкторское бюро, которое провело целый комплекс работ по созданию конструкции роторного щелеобразователя; заведующий кафедрой "Строительные материалы" Геннадий Овчаренко, совместно с сотрудниками БКЖБИ-2 усовершенствовавший технологию крупнопанельного домостроения; доцент кафедры "Двигатели внутреннего сгорания" Сергей Кулманаков, который вместе с ООО УК АЗПИ улучшил гидравлические узлы топливной аппаратуры аккумуляторного типа с электронной системой управления.

Премиальный фонд составил 150 тысяч рублей.

Исполнительный директор Союза промышленников регионального объединения работодателей Алтайского края, председатель попечительского совета АлтГТУ Виктор Мещеряков в своем обращении к коллективу ученых отметил, что именно Алтайский государственный технический университет очень тесно и продуктивно работает с промышленниками региона:

"Руководители 31 предприятия составляют попечительский совет вуза. Ни одна встреча промышленников не проходит без участия АлтГТУ. Вуз подключается к решению всех задач, связанных с разработкой и внедрением новых технологий, производством и обслуживанием техники, повышением квалификации специалистов предприятий. И мы всегда рады идеям и предложениям "Политеха".

По его мнению, научные разработки принесут большую пользу не только промышленным предприятиям Алтайского края, но и всей стране.