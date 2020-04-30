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Сел и поехал. Где купить подержанный автомобиль, который не заставит вас страдать

, ИА "Амител"
"Первый номер" отдает владельцам полностью готовые автомобили

В 2020 году вторичный авторынок в России ожидает большого потока клиентов. Низкие доходы, закредитованность населения и рост цен на новые автомобили приведут к тому, что люди станут чаще обращать внимание на вторичный рынок, считает генеральный директор ГК "Автоспеццентр" Денис Петрунин. В продаже почти не осталось новых автомобилей дешевле одного миллиона рублей (за исключением "АвтоВАЗа"), а за эту цену можно купить машину популярной марки с небольшим пробегом и в хорошем состоянии.

Увеличение сделок на "вторичке" приведет и к росту мошеннических схем, которые используют перекупы и нечестные продавцы, уверен эксперт. Безусловно, сейчас появилось огромное количество сервисов, позволяющих проверить автомобиль почти по всем показателям, но методы обмана, построенные на невнимательности и неосведомленности покупателя, продолжают работать.

Чтобы разобраться во всех юридических и технических тонкостях, вам потребуется очень много времени. Приобретение машины с пробегом – дело, которое требует серьезной подготовки. Чтобы найти хороший вариант, нужно отсмотреть множество предложений. Облегчить поиск помогут автосалоны, которые занимаются автомобилями с пробегом. Совладелец барнаульского автосалона "Первый номер" Александр Гостев рассказал, как специалисты подбирают варианты и что они делают для того, чтобы клиент остался доволен покупкой.

Внимательный осмотр – гарантия качества

Все автомобили проходят тщательный отбор. На первом этапе осмотра задача специалиста – выявить внешние и внутренние повреждения. Оценивается каждая деталь и каждый технический элемент. Если этот этап транспортное средство пройдет успешно, то его отправляют на более тщательную диагностику. Машины, которые попадали в серьезные аварии или имеют значительные технические повреждения, возвращаются владельцам. 

На втором этапе авто проходит полную диагностику: проверка на подъемнике, диагностика двигателя, осмотр подвески, оценка состояния рулевого управления, компьютерная диагностика. Специалисты узнают все о техническом состоянии машины и решают, подходит ли она для продажи.

"Если авто не подходит под наши критерии – мы не беремся его продавать", – отмечает Александр Гостев. Битые, неисправные и машины с плохой историей не доходят до клиентов "Первого номера".

Третий этап – проверка документов. Вместе с юристами представители автосалона анализируют историю и данные из официальных баз, чтобы покупатель был уверен в том, что его автомобиль юридически чист. Только после того как машина проходит весь комплекс проверок, она попадает в салон.

Юридическая защита

"Первый номер" предоставляет клиентам гарантию юридической чистоты. Что это значит? Если вы приобрели автомобиль и оказалось, что проблемы с документами у него все-таки есть, то дальнейшие вопросы решают представители автосалона. Да, даже после проверки юристом могут возникнуть неожиданности, но это уже не ваша головная боль.

"Все проблемы с документами, если они возникли у наших клиентов, мы решаем самостоятельно", – говорит Александр. – Но если клиент решает отказаться от покупки, то мы можем предложить ему другой автомобиль или просто вернуть деньги".

В любом случае свои средства вы не потеряете.

Открыто и удобно

В автосалоне есть все для того, чтобы не тратить время на поиски. На сайте "Первого номера" вы можете выбрать конкретную модель, позвонить менеджерам, а потом приехать в салон, где вам покажут автомобиль и ответят на все вопросы.

"Скрытых дефектов нет", – подмечает совладелец салона. Если машина подвергалась кузовному ремонту – вам об этом расскажут, как и о полном техническом состоянии конкретной модели. Клиентам предоставляют только реальную и актуальную информацию.

Большая часть машин, представленных в салоне, выкупаются напрямую у владельцев. "Первый номер" забирает их на комиссионную продажу, а наценка салона не превышает одного процента. Это позволяет держать цены на рыночном уровне и не завышать их. Только в салоне за те же деньги вы приобретете уже полностью готовый к эксплуатации автомобиль. При этом вам не придется надеяться на удачу и честность продавца. 

Доступность при любой цене

Даже если вам не хватит денег на модель, которая придется по душе, здесь же вы сможете оформить кредит. Все условия "прозрачные", без мелкого шрифта под звездочкой. Да и договор можете прочитать до конца, торопиться некуда. Ставка не выше чем в любом банке – от 9%. Кроме того, разницу в стоимости вы можете покрыть продажей старого автомобиля. В "Первом номере" есть возможность сдать его в Trade-in. Специалисты оценят машину и назовут цену. Все просто.

Покупка автомобиля с пробегом в "Первом номере" решает сразу несколько проблем. Вам не нужно обзванивать десятки продавцов и ездить на осмотры, тратя свое время. Вся информация реальная и актуальная, а значит, вам не придется оплачивать несколько информационных сервисов, чтобы проверить историю автомобиля. Все перед вами – открыто и честно. Кроме того, по вашему желанию специалисты могут провести повторную диагностику, чтобы до конца закрыть все вопросы по техническому состоянию, а возможность комиссионной продажи и получения кредита на месте позволит быстро и без лишних движений решить все финансовые вопросы.

Автосалон "Первый номер"               
г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117
Телефон: +7 (3852) 603 888,+7 (913) 210-6330
Сайт: первый-номер.рф

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.04.2020 10:06
- гость -

Лучше автоподборщику заплатить чем этим барыгам.
Конечно же этот коммент удалят, ибо статья проплачена.

30.04.2020 10:40
- гость -

на вторичке одни корыта
за вменяемые деньги не купить ничего путнего
только шлак
причем и тот втридорога

30.04.2020 13:11
- гость -

Посредники перекупы...

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