Глава Барнаула утвердил кандидатуры 11 членов Общественной палаты

Вячеслав Франк подписал постановление об утверждении членов Общественной палаты V созыва. Документ опубликован на официальном сайте города Барнаула.

В новый состав вошли 11 человек, большинство из которых уже работают в Общественной палате нынешнего созыва.

Это Матрена Андрейченко, Петр Анисифоров, Елена Буянкина, Валид Газиев, Юрий Гатилов, Михаил Губин, Юрий Крейдун, Владимир Лопаткин, Анатолий Щетинин, Петр Фризен. Для них членство будет продлено на три года.

Срок полномочий членов Общественной палаты четвертого созыва заканчивается в 2020 году. Формируется она из 33 человек, 11 из которых утверждает глава города, 11 – Барнаульская городская Дума и еще 11 избираются составом Общественной палаты, назначенным главой города и Думой.