Первую в России ипотеку по льготной госпрограмме выдали в Барнауле

Банк ВТБ 20 апреля выдал первый в России ипотечный кредит по льготной госпрограмме, ранее объявленной президентом Владимиром Путиным. Заем одобрили жителю Барнаула на покупку квартиры стоимостью 1,5 млн рублей.

Как уже сообщал amic.ru, российские банки только сегодня, 20 апреля, начали принимать заявки на ипотеку под льготные 6,5%. Такие займы доступны у "Дом.РФ", Альфа-Банка и ВТБ. Промсвязьбанк пошел дальше и дополнительно снизил процентную ставку до 6%.

Условия самих кредитов во всех банках одинаковы: заем выдается сроком до 20 лет, первоначальный взнос – не ниже 20% от всей суммы. Льготная ставка сохраняется на весь срок, а оформить подобную ипотеку можно до 1 ноября.

При этом есть ограничения. Купить квартиру можно только в новостройках. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга стоимость объекта не должна превышать 8 млн рублей, для регионов – 3 млн рублей.