Важный выбор: чем отличаются рафинированное и нерафинированное масло и какое полезнее

Без растительного масла представить современную кухню невозможно. Им заправляют салаты, на нем жарят и тушат, запекают и используют в выпечке. И только один вопрос порой задает себе повар – какое масло выбрать: рафинированное или нет. А давайте разберемся, чем отличаются эти виды масел, и какое из них полезнее.

Рафинированное масло

При изготовлении рафинированного масла используют семена подсолнечника, в том числе подпорченные, которые подвергаются сложной и многоступенчатой обработке: нагрев, выдерживание сырья в химических составах (в том числе бензин и гексан).

Минусы: В результате такой сложной процедуры обработки из его состава исчезают не только вредные, но и полезные питательные вещества и витамины. Другими словами, получается практически "пустой продукт". А вот следы от химической очистки могут остаться и очень негативно повлиять на здоровье человека.

Особенно опасны при этом глицидиловые эфиры, которые образуются при рафинации растительных масел.

Ученые доказали, что глицидиловые эфиры рафинированных масел являются канцерогенами и могут вызывать злокачественные опухоли. Также они поражают почки и нервную систему, могут вызвать мужское бесплодие и даже способны влиять на генетический материал клетки, вызывая патологии у следующих поколений.

Плюсы рафинированного масла:

меньше влияет на запах приготавливаемого блюда.

Нерафинированное масло

Это свежевыжатый продукт из семян подсолнечника с фильтрацией, которая убирает только примеси и при этом сохраняет полезные вещества. Для производства нерафинированного масла высшего сорта используется только высококачественный подсолнечник.

Минусы:

выраженный запах и вкус, который нравится не всем.

Плюсы:

ароматный запах и вкус;

приятный янтарный оттенок;

содержит в составе большое количество витаминов (они сохранились благодаря бережной обработке продукта): Е и А, незаменимые жирные кислоты омега-3, 6, олеиновую кислоту;

используют и при жарке, и для вкусных, полезных салатов.

Доктора утверждают, что употребление в пищу нерафинированного подсолнечного масла укрепляет иммунитет и помогает нормализовать гормональный фон. А полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для слаженной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, наличие витаминов Е и А способствует сохранению молодости и эластичности кожи, придает блеск волосам и ногтям.

В современной кулинарии повара используют оба вида масел. Какое выберете вы – решать вам. Попробуйте на вкус рафинированное и нерафинированное подсолнечное масло высшего сорта и оцените разницу.