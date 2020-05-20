Руководитель Минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина заявила, что ее ведомство обратилось в федеральное министерство относительно возможности ввести дополнительную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для детей, чей возраст составляет от 16 до 18 лет.

Отвечая на вопрос amic.ru в ходе брифинга 20 мая, Оськина подчеркнула, что в крае существует большой запрос от родителей детей старшего возраста, которые по закону пока остаются без материальной помощи от государства. Ранее президент Владимир Путин распорядился сделать разовые выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье, если его возраст от 3 до 16 лет.

В отдельных регионах решили сделать выплаты всем несовершеннолетним. Так, глава Крыма Сергей Аксенов распорядился перевести по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет. Власти Алтайского края, как следует из ответа Оськиной, этого делать не будут.

По словам чиновницы, данная инициатива федеральная, поэтому и деньги на выплату идут только из федерального бюджета. "Мы просим рассмотреть возможность такой выплаты федеральный центр, пока ответ не получили. Но если он окажется положительным, конечно, будем исполнять", – резюмировала Наталья Оськина.

По предварительным данным, на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Алтайском крае претендуют порядка 500 тысяч человек.