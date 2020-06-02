Дом с видом на Обь. Где в Барнауле купить таунхаус

Режим самоизоляции и вся ситуация с пандемией коронавируса помогла россиянам на многое посмотреть иначе. Например, те, кто просидел несколько месяцев в квартире, стали задумываться о частном доме. Но что делать, если хочется городского комфорта и приусадебный участок для отдыха?
Какие варианты?
Дом или квартира? Не можете определиться? И не надо! Есть отличная альтернатива – таунхаус. Это недвижимость, которая похожа на квартиру, но с преимуществами коттеджа. Иными словами, это дом на несколько жильцов, у каждого из которых отдельный вход, гараж и небольшой участок земли. Это значит, что в таунхаусах нет проблем с парковкой, а на участке можно поставить беседку и мангал.
Такие дома чаще всего располагаются в чистом зеленом районе. Из плюсов, несомненно, экология, несравнимая с загазованными улицами, возможность отдохнуть на природе и погулять вдоль реки, а не в тесных городских парках.
Транспортная доступность – один из важнейших факторов при выборе жилья. Загородный дом – это не всегда удобно, особенно тем, кто каждый день ездит на работу. Например, в Барнауле можно купить таунхаус в нагорной части города.
От красоты до надежности
Внешний вид таунхаусов никого не оставит равнодушным. Выполнены они во французском стиле шале: по-домашнему уютные и надежные небольшие альпийские сельские домики. На фасадах – керамический кирпич "Баварская кладка", а также элементы декоративной штукатурки.
В двадцати минутах езды Обь – рай для рыбаков и любителей отдыха на природе, в десяти минутах – центр города со всей необходимой инфраструктурой.
В домах есть все центральные коммуникации: газ, вода, канализация. Площадь двухэтажного таунхауса позволяет разместить гостиную, кухню, три спальни, рабочий кабинет, две ванных комнаты, два санузла, прихожую. Кстати, кухонная зона на первом этаже имеет огромное панорамное окно с выходом на летнюю террасу.
На цокольном этаже предусмотрена сауна, комната отдыха и подсобные помещения. Имеется теплый гараж 20 кв.м с воротами на автоматическом приводе. Если в семье два автомобиля, то рядом с домом можно организовать дополнительное закрытое парковочное место.
Территория таунхаусов благоустроена. Уложен асфальт на подъезде к домам, тротуары. Придомовая территория засеяна газоном.
Наружные и внутренние стены дома сделаны из кирпича, в качестве перекрытий использованы железобетонные плиты. При строительстве застройщик использовал только качественные и дорогие материалы.
Как купить?
Приобрести таунхаус можно в рассрочку, в ипотеку под залог уже имеющегося жилья или других объектов недвижимости. Застройщик предлагает интересную систему скидок и бонусов. Цена будет зависеть от расположения, площади придомового участка, площади дома. Таунхаусы продаются без внутренней отделки и перегородок.
Шесть домов, два из которых уже куплены, находятся на улице Пограничной. Минимальная цена дома площадью 259 кв.м – 6,8 млн рублей, максимальная – 9,1 млн рублей (276 кв.м). Сегодня это одни из самых выгодных предложений в сфере недвижимости для барнаульцев.
ООО "ВИНТЕКО"
Офис продаж по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 57в
Телефон +7 (961) 982 08 56
Сайт: таунхаус-барнаул.рф
Комментарии
баварская кладка огонь, наконец-то до нашей деревни дошло. Но ценник конячий, за такую сумму можно отдельный дом без соседей взять
Минимальная цена дома площадью 259 кв.м – 6,8 млн рублей, максимальная – 9,1 млн рублей (276 кв.м)
шо? да за такие деньги у моря 2 штуки взять
для рекламной фотки могли-бы в гараже хоть мусор смести
хоть мусор смести
.
торопились
альпийский дом во французском стиле с баварской кладкой)
сказка!!
берем 9 лямов, покупаем 9 однушек, сдаем по 10тыс. и работаем 1 день в месяц, - собираем бабло. Профит! )
2.06.2020 10:42
- гость -
дружище, это как японские вентилируемые фасады. да интересно, да классно, на порядки круче и лучше металлосайдинга, но через год тема у ребят загнулась. для АК дороговато,
2.06.2020 11:41
- гость - Шикарно! А где взять 9 лямов? К сожаления я не настоящий полковник, а уж больно схема мне ваша нравится.
А где взять 9 лямов?
ну можно продать что то ненужное
И не квартира и недокотедж!
Квартира с гаражом и с головняками котеджа. Ни бани ни территории у дома посадить чё или ещё как использовать.
280 м2 за 7 лямов в Судаке новье продается
море.. горы... песочек
новье из газобетона на ребро обложенное самым дешевым кирпичом - давай вперед
давай вперед
спасибо