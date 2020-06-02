Дом с видом на Обь. Где в Барнауле купить таунхаус

Режим самоизоляции и вся ситуация с пандемией коронавируса помогла россиянам на многое посмотреть иначе. Например, те, кто просидел несколько месяцев в квартире, стали задумываться о частном доме. Но что делать, если хочется городского комфорта и приусадебный участок для отдыха?

Какие варианты?

Дом или квартира? Не можете определиться? И не надо! Есть отличная альтернатива – таунхаус. Это недвижимость, которая похожа на квартиру, но с преимуществами коттеджа. Иными словами, это дом на несколько жильцов, у каждого из которых отдельный вход, гараж и небольшой участок земли. Это значит, что в таунхаусах нет проблем с парковкой, а на участке можно поставить беседку и мангал.

Такие дома чаще всего располагаются в чистом зеленом районе. Из плюсов, несомненно, экология, несравнимая с загазованными улицами, возможность отдохнуть на природе и погулять вдоль реки, а не в тесных городских парках.

Транспортная доступность – один из важнейших факторов при выборе жилья. Загородный дом – это не всегда удобно, особенно тем, кто каждый день ездит на работу. Например, в Барнауле можно купить таунхаус в нагорной части города.

От красоты до надежности

Внешний вид таунхаусов никого не оставит равнодушным. Выполнены они во французском стиле шале: по-домашнему уютные и надежные небольшие альпийские сельские домики. На фасадах – керамический кирпич "Баварская кладка", а также элементы декоративной штукатурки.

В двадцати минутах езды Обь – рай для рыбаков и любителей отдыха на природе, в десяти минутах – центр города со всей необходимой инфраструктурой.

В домах есть все центральные коммуникации: газ, вода, канализация. Площадь двухэтажного таунхауса позволяет разместить гостиную, кухню, три спальни, рабочий кабинет, две ванных комнаты, два санузла, прихожую. Кстати, кухонная зона на первом этаже имеет огромное панорамное окно с выходом на летнюю террасу.

На цокольном этаже предусмотрена сауна, комната отдыха и подсобные помещения. Имеется теплый гараж 20 кв.м с воротами на автоматическом приводе. Если в семье два автомобиля, то рядом с домом можно организовать дополнительное закрытое парковочное место.

Территория таунхаусов благоустроена. Уложен асфальт на подъезде к домам, тротуары. Придомовая территория засеяна газоном.

Наружные и внутренние стены дома сделаны из кирпича, в качестве перекрытий использованы железобетонные плиты. При строительстве застройщик использовал только качественные и дорогие материалы.

Как купить?

Приобрести таунхаус можно в рассрочку, в ипотеку под залог уже имеющегося жилья или других объектов недвижимости. Застройщик предлагает интересную систему скидок и бонусов. Цена будет зависеть от расположения, площади придомового участка, площади дома. Таунхаусы продаются без внутренней отделки и перегородок.

Шесть домов, два из которых уже куплены, находятся на улице Пограничной. Минимальная цена дома площадью 259 кв.м – 6,8 млн рублей, максимальная – 9,1 млн рублей (276 кв.м). Сегодня это одни из самых выгодных предложений в сфере недвижимости для барнаульцев.

ООО "ВИНТЕКО"

Офис продаж по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 57в

Телефон +7 (961) 982 08 56

Сайт: таунхаус-барнаул.рф