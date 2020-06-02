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Дом с видом на Обь. Где в Барнауле купить таунхаус

, ИА "Амител"
Для тех, кто мечтает сменить жилье и не потерять в комфорте

Режим самоизоляции и вся ситуация с пандемией коронавируса помогла россиянам на многое посмотреть иначе. Например, те, кто просидел несколько месяцев в квартире, стали задумываться о частном доме. Но что делать, если хочется городского комфорта и приусадебный участок для отдыха?

Какие варианты?

Дом или квартира? Не можете определиться? И не надо! Есть отличная альтернатива – таунхаус. Это недвижимость, которая похожа на квартиру, но с преимуществами коттеджа. Иными словами, это дом на несколько жильцов, у каждого из которых отдельный вход, гараж и небольшой участок земли. Это значит, что в таунхаусах нет проблем с парковкой, а на участке можно поставить беседку и мангал.

Такие дома чаще всего располагаются в чистом зеленом районе. Из плюсов, несомненно, экология, несравнимая с загазованными улицами, возможность отдохнуть на природе и погулять вдоль реки, а не в тесных городских парках. 

Транспортная доступность – один из важнейших факторов при выборе жилья. Загородный дом – это не всегда удобно, особенно тем, кто каждый день ездит на работу. Например, в Барнауле можно купить таунхаус в нагорной части города.

От красоты до надежности

Внешний вид таунхаусов никого не оставит равнодушным. Выполнены они во французском стиле шале: по-домашнему уютные и надежные небольшие альпийские сельские домики. На фасадах – керамический кирпич "Баварская кладка", а также элементы декоративной штукатурки. 

В двадцати минутах езды Обь – рай для рыбаков и любителей отдыха на природе, в десяти минутах – центр города со всей необходимой инфраструктурой.

В домах есть все центральные коммуникации: газ, вода, канализация. Площадь двухэтажного таунхауса позволяет разместить гостиную, кухню, три спальни, рабочий кабинет, две ванных комнаты, два санузла, прихожую. Кстати, кухонная зона на первом этаже имеет огромное панорамное окно с выходом на летнюю террасу.

На цокольном этаже предусмотрена сауна, комната отдыха и подсобные помещения. Имеется теплый гараж 20 кв.м с воротами на автоматическом приводе. Если в семье два автомобиля, то рядом с домом можно организовать дополнительное закрытое парковочное место.

Территория таунхаусов благоустроена. Уложен асфальт на подъезде к домам, тротуары. Придомовая территория засеяна газоном.

Наружные и внутренние стены дома сделаны из кирпича, в качестве перекрытий использованы железобетонные плиты. При строительстве застройщик использовал только качественные и дорогие материалы.

Как купить?

Приобрести таунхаус можно в рассрочку, в ипотеку под залог уже имеющегося жилья или других объектов недвижимости. Застройщик предлагает интересную систему скидок и бонусов. Цена будет зависеть от расположения, площади придомового участка, площади дома. Таунхаусы продаются без внутренней отделки и перегородок.

Шесть домов, два из которых уже куплены, находятся на улице Пограничной. Минимальная цена дома площадью 259 кв.м – 6,8 млн рублей, максимальная – 9,1 млн рублей (276 кв.м). Сегодня это одни из самых выгодных предложений в сфере недвижимости для барнаульцев.

ООО "ВИНТЕКО"
Офис продаж по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 57в
Телефон +7 (961) 982 08 56
Сайт: таунхаус-барнаул.рф

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.06.2020 10:42
- гость -

баварская кладка огонь, наконец-то до нашей деревни дошло. Но ценник конячий, за такую сумму можно отдельный дом без соседей взять

2.06.2020 10:57
- гость -

Минимальная цена дома площадью 259 кв.м – 6,8 млн рублей, максимальная – 9,1 млн рублей (276 кв.м)

шо? да за такие деньги у моря 2 штуки взять

2.06.2020 11:06
гость

для рекламной фотки могли-бы в гараже хоть мусор смести

2.06.2020 11:10
- гость -

хоть мусор смести
.
торопились

2.06.2020 11:39
маня

альпийский дом во французском стиле с баварской кладкой)
сказка!!

2.06.2020 11:41
- гость -

берем 9 лямов, покупаем 9 однушек, сдаем по 10тыс. и работаем 1 день в месяц, - собираем бабло. Профит! )

2.06.2020 11:43
- гость -

2.06.2020 10:42
- гость -

дружище, это как японские вентилируемые фасады. да интересно, да классно, на порядки круче и лучше металлосайдинга, но через год тема у ребят загнулась. для АК дороговато,

2.06.2020 11:43
- гость -

2.06.2020 11:41
- гость - Шикарно! А где взять 9 лямов? К сожаления я не настоящий полковник, а уж больно схема мне ваша нравится.

2.06.2020 11:45
- гость -

А где взять 9 лямов?

ну можно продать что то ненужное

2.06.2020 11:47
месный

И не квартира и недокотедж!
Квартира с гаражом и с головняками котеджа. Ни бани ни территории у дома посадить чё или ещё как использовать.

2.06.2020 11:50
- гость -

280 м2 за 7 лямов в Судаке новье продается
море.. горы... песочек

2.06.2020 11:51
- гость -

новье из газобетона на ребро обложенное самым дешевым кирпичом - давай вперед

2.06.2020 11:54
- гость -

давай вперед
спасибо

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