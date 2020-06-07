Росавиация предложит частично возобновить авиасообщение с 15 июля

Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложение о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.

По словам собеседника агентства, на первом этапе возможно возобновление перелетов в 15 стран. По информации РБК, в первую очередь будет предложено открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. Источник добавил, что все предложения будут обсуждаться с оперативным штабом, а окончательное решение принимает Роспотребнадзор.

При этом возобновление авиасообщения будет зависеть и от желания других стран.