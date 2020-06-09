Продукты на колесах. "Ярче!" запускает бесплатную доставку

Сеть супермаркетов "Ярче!" теперь доставляет продукты на дом. Больше не нужно носить тяжелые сумки: курьеры сами привезут ваши покупки. Минимальная сумма заказа – всего 500 рублей. Оплата товара – при получении, а доставка – бесплатная.
На виртуальных прилавках "Ярче!" можно найти весь ассортимент розничных магазинов:
- мясо, птица и рыба;
- молочные продукты, деликатесы и мороженое;
- всегда свежие фрукты и овощи;
- хлеб, выпечка и готовые блюда;
- детские товары;
- товары для ваших любимцев;
- бытовая химия.
Заказать продукты можно на сайте "Ярче Плюс" или через приложение – в нем удобная навигация по разделам и типам товаров. Можно создать свой список избранного и отслеживать состояние заказа. Приложение доступно для iOS и Android.
Если курьеры свободны, доставка приедет в день заказа. Весь персонал "Ярче Плюс" соблюдает масочный режим и принимает оплату картами.
Как сделать заказ в "Ярче Плюс"
- Скачайте приложение или зайдите на сайт.
- Выберите город и адрес доставки.
- Добавьте товары в корзину.
- Укажите временной интервал доставки.
- Ожидайте курьера.
Получить ответы на все вопросы можно в сообществах "Ярче Плюс" в соцсети "ВКонтакте" и Instagram.
ООО "Камелот-А", 634057, г. Томск, проспект Мира, дом 20, ОГРН 1077017026580