Продукты на колесах. "Ярче!" запускает бесплатную доставку

Сеть супермаркетов "Ярче!" теперь доставляет продукты на дом. Больше не нужно носить тяжелые сумки: курьеры сами привезут ваши покупки. Минимальная сумма заказа – всего 500 рублей. Оплата товара – при получении, а доставка – бесплатная.

На виртуальных прилавках "Ярче!" можно найти весь ассортимент розничных магазинов:

мясо, птица и рыба;

молочные продукты, деликатесы и мороженое;

всегда свежие фрукты и овощи;

хлеб, выпечка и готовые блюда;

детские товары;

товары для ваших любимцев;

бытовая химия.

Заказать продукты можно на сайте "Ярче Плюс" или через приложение – в нем удобная навигация по разделам и типам товаров. Можно создать свой список избранного и отслеживать состояние заказа. Приложение доступно для iOS и Android.

Если курьеры свободны, доставка приедет в день заказа. Весь персонал "Ярче Плюс" соблюдает масочный режим и принимает оплату картами.

Как сделать заказ в "Ярче Плюс"

Скачайте приложение или зайдите на сайт. Выберите город и адрес доставки. Добавьте товары в корзину. Укажите временной интервал доставки. Ожидайте курьера.

Получить ответы на все вопросы можно в сообществах "Ярче Плюс" в соцсети "ВКонтакте" и Instagram.

ООО "Камелот-А", 634057, г. Томск, проспект Мира, дом 20, ОГРН 1077017026580