Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства малоимущим женихам на выкуп невест, сообщает РИА Новости.

На получение дополнительных финансов могут претендовать мужчины, у которых недостаточно собственных накоплений на то, чтобы выкупить невесту в соответствии с бракосочетанием по мусульманским канонам.

"Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест", — уточнили в пресс-службе республиканского Духовного управления мусульман.

Женихам выделят по 50 тысяч рублей для этих целей. Отметим, что выплаченная по обряду за выкуп невесты урда впоследствии передается ей в дар.