Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперштаб.

"Коронавирус подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее выявленными заболевшими, в том числе у пяти детей. Также вирус подтвержден у 47-летнего жителя города Горно-Алтайска", – сказано в сообщении.

На данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 204 случая заболевания, в том числе 60 – в Кош-Агачском районе, 58 – в Горно-Алтайске, 25 – в Турочакском районе, 17 – в Улаганском районе, 16 – в Майминском районе, 11 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 2 – в Чемальском районе.

Отмечается, что выздоровели три пациента из Кош-Агачского района. Всего, на утро 9 июня, 103 человека выписаны из медучреждений.