Тело восьмилетней девочки нашли в алтайской реке

Тело восьмилетней девочки обнаружили в реке Алей, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск".
"Сегодня в русле реки Алей найдено тело утонувшей накануне восьмилетней девочки, – гласит пост в социальной сети "ВКонтакте". – Приносим искренние соболезнования родным и близким".
О том, что ребенок утонул, очевидцы рассказали вечером 12 июня. К поисковой работе тут же подключили водолазов, но быстро найти школьницу не удалось. Затем к поискам присоединились волонтеры.
Комментарии
Страшная трагедия! Большое горе родителям и всем родным. Соболезнования всем...
Жалко. Все надеялся, что может просто заблудилась.., но увы...