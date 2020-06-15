Тело восьмилетней девочки нашли в алтайской реке

Тело восьмилетней девочки обнаружили в реке Алей, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск".

"Сегодня в русле реки Алей найдено тело утонувшей накануне восьмилетней девочки, – гласит пост в социальной сети "ВКонтакте". – Приносим искренние соболезнования родным и близким".

О том, что ребенок утонул, очевидцы рассказали вечером 12 июня. К поисковой работе тут же подключили водолазов, но быстро найти школьницу не удалось. Затем к поискам присоединились волонтеры.