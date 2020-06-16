На повышение зарплат алтайским бюджетникам выделят 1,2 млрд рублей

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников проинформировал депутатов АКЗС о планах выделения дополнительных средств на повышение зарплат и выравнивание муниципальных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.
"Правительство предлагает увеличить расходы на заработную плату указанных категорий работников на сумму 1,2 млрд рублей, – уточнил руководитель Минфина. – В том числе на реализацию полномочий органов местного самоуправления в этой сфере направить 625 млн рублей. Речь идет о работниках культуры, дополнительного, дошкольного образования и других сфер".
Еще 550 млн рублей планируют направить на дотации в бюджеты муниципалитетов, чтобы обеспечить их сбалансированность.
Ситников пояснил, что дополнительное финансирование осуществляется за счет средств, которые выделили из федерального бюджета, а также перераспределения регионального бюджета.
Как ранее писал amic.ru, замминистра финансов Алтайского края Зинаида Метревели рассказала участникам мероприятия, как в текущих условиях будет осуществляться поддержка местных бюджетов.
Метревели напомнила, что в прошлом году впервые все субсидии местным бюджетам были распределены при принятии закона о краевом бюджете. Объем межбюджетных трансфертов для муниципальных образований на 2020 год составил 30,5 млрд рублей.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности была увеличена на 100 млн рублей и составила 1,6 млрд рублей. В числе ее получателей – 53 муниципальных образования.
Комментарии
Ну да, был оклад 2600, станет 3600. А получать все равно мрот
Бюджетники каких-то результатов добились в экономике или социальной сфере? За что повышать?
Я так понимаю депутаты тоже бюджетники? То есть они наверное к своим космическим суммам получат нехилую добавочку за работу по душению бизнеса, или отсиживания по домам в самоизоляции ?
"Указанных категорий" - это каких?
А такой красивый заголовок....
зато СРЕДНЯЯ зарплата по региону вырастет! будет о чем отрапортовать!
Речь идет о работниках культуры, дополнительного, дошкольного образования и других сфер".
Вот что за ДРУГИЕ СФЕРЫ,где работники их?