На повышение зарплат алтайским бюджетникам выделят 1,2 млрд рублей

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников проинформировал депутатов АКЗС о планах выделения дополнительных средств на повышение зарплат и выравнивание муниципальных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Правительство предлагает увеличить расходы на заработную плату указанных категорий работников на сумму 1,2 млрд рублей, – уточнил руководитель Минфина. – В том числе на реализацию полномочий органов местного самоуправления в этой сфере направить 625 млн рублей. Речь идет о работниках культуры, дополнительного, дошкольного образования и других сфер".

Еще 550 млн рублей планируют направить на дотации в бюджеты муниципалитетов, чтобы обеспечить их сбалансированность.

Ситников пояснил, что дополнительное финансирование осуществляется за счет средств, которые выделили из федерального бюджета, а также перераспределения регионального бюджета.

Как ранее писал amic.ru, замминистра финансов Алтайского края Зинаида Метревели рассказала участникам мероприятия, как в текущих условиях будет осуществляться поддержка местных бюджетов.

Метревели напомнила, что в прошлом году впервые все субсидии местным бюджетам были распределены при принятии закона о краевом бюджете. Объем межбюджетных трансфертов для муниципальных образований на 2020 год составил 30,5 млрд рублей.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности была увеличена на 100 млн рублей и составила 1,6 млрд рублей. В числе ее получателей – 53 муниципальных образования.