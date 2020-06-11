11 июня прошло заседание Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований. Замминистра финансов Алтайского края Зинаида Метревели рассказала участникам мероприятия, как в текущих условиях будет осуществляться поддержка местных бюджетов, сказано на сайте регионального Заксобрания.

Метревели напомнила, что в прошлом году впервые все субсидии местным бюджетам были распределены при принятии закона о краевом бюджете. Объем межбюджетных трансфертов для муниципальных образований на 2020 год составил 30,5 млрд рублей. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности была увеличена на 100 млн рублей и составила 1,6 млрд рублей. В числе ее получателей — 53 муниципальных образования.

В марте 2020 года местным бюджетам была оказана дополнительная финансовая помощь. 121 млн рублей, согласно распоряжению правительства Алтайского края, были направлены на расходы, связанные с очисткой дорог от снега, а также в качестве компенсации выпадающих акцизов. Еще 288 млн рублей были направлены местным бюджетам в апреле 2020 года.

"Средства были распределены по итогам деятельности муниципальных образований за 2019 год. Эти дотации имеют стимулирующий характер. Одно из условий их предоставления — отсутствие просроченной кредиторской задолженности на каждое первое число месяца по заработной плате и по начислениям на оплату труда. Два муниципальных образования не получили такую дотацию, потому что не выполнили это условие", — сказала Метревели.

В июне губернатор Виктор Томенко поручил правительству Алтайского края выделить 1 млрд рублей на частичную компенсацию расходов на зарплату бюджетникам.

"По поручению губернатора Алтайского края будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям за счет средств краевого бюджета. Правила проведения уже подписаны, принято постановление от 1 июня. Министерством строительства и ЖКХ Алтайского края министерством готовится документ о реструктуризации долгов по резервному запасу угля", — рассказала Метревели.

По итогам выступления замминистра председатель АКЗС Александр Романенко отметил: "Будем надеяться, что прогнозные цифры выпадающих доходов, о которых нам говорил Минфин (18 млрд рублей из консолидированного бюджета и 13 млрд из бюджета региона), в итоге все-таки уменьшатся. Правительство Алтайского края при участии депутатов приняло план мер по поддержке экономики. Кроме того, будет произведено перераспределение расходов, и муниципалитеты получат дополнительные финансовые средства. Состоится и реструктуризация задолженности муниципалитетов, которая даст нашим городам и районам понимание финансовой перспективы".