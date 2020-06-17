В Сети появилось видео ссоры историка Олега Соколова и его аспирантки Анастасии Ещенко. Запись опубликована на YouTube-канале издания "Мойка78". На кадрах видно, как девушка просит тогда еще доцента СПбГУ не бить ее и отпустить. По данным "Мойки78", видео записано самим Соколовым на смартфон.

Адвокат Соколова Александр Почуев заявил РИА "Новости", что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с утечкой информации по уголовному делу и формированием негативного общественного мнения.

Как уже сообщал amic.ru, резонансное преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил Анастасию Ещенко, с которой у него были отношения. Далее историк расчленил девушку с помощью пилы и ножовки, после чего решил утопить части тела в Мойке. Однако Соколов соскользнул в воду, откуда его достал случайный прохожий. В рюкзаке у историка нашли пакет с фрагментами женского тела. Историк признался в содеянном, а мотивом преступления назвал ссору с возлюбленной.