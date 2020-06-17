В Алтайском крае в три раза возросло минимальное пособие по безработице

С мая по июль в Алтайском крае в три раза увеличилось минимальное пособие по безработице. Его размер составляет 4500 рублей, а за перерасчетом гражданам обращаться никуда не нужно. Все сделают автоматически, рассказали на официальном сайте региона.

В управлении по труду и занятости населения напомнили, что минимальное пособие получают люди, которые впервые ищут работу или не работали больше года, а также были уволены за нарушения. В течение июня – августа все безработные граждане, имеющие детей, могут получать пособие в увеличенном размере. На каждого несовершеннолетнего ребенка начисляется дополнительно по три тысячи рублей. Если не работают оба родителя – надбавку получает один из них.

Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта, получат пособие в максимальном размере – 12 130 рублей на три месяца, начиная с июня, но не позднее чем до 1 октября. Для получения этой формы поддержки необходимо зарегистрироваться в качестве безработного.