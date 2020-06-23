Булки любят даже те, кто на ПП. Как делать бизнес, чтобы и пандемия была нипочем

Пандемия коронавируса больно ударила практически по всем сферам бизнеса. Однако есть и те предприниматели, которые кризис на себе практически не ощущают. Например, в сети пекарен "Хлебоmania" не только сохранили доходы, но даже планируют расширяться. Основатели компании Илья Якивчук и Людмила Троицкая рассказали amic.ru, как привлечь клиентов в условиях высокой конкуренции, почему их франшиза – отличный шанс для молодых предпринимателей и как начать зарабатывать деньги уже с первого дня после открытия.

Кушать хочется всегда

– Многие предприниматели жалуются, что с приходом коронавируса их доходы сильно упали. А как ваш бизнес чувствует себя в это непростое время?

– Наоборот, наш бизнес в условиях пандемии оказался особенно актуальным. И в отличие от многих, сейчас мы достаточно неплохо зарабатываем. Хотя, конечно, без трудностей не обошлось. Основная наша аудитория – люди пенсионного и предпенсионного возраста. А на них пандемия сказалась особенно сильно. Поэтому первую половину апреля было сложно: народу было немного. Но сейчас все выровнялось, и мы не жалуемся. Единственный нюанс – нужно соблюдать все санитарные нормы, закупать маски, перчатки и антисептики.

– Ну и в чем же секрет?

– Секрета нет. Просто нам повезло с тем, что в свое время решили заниматься именно хлебобулочными изделиями. А хлеб всегда актуален для населения, поскольку все хотят кушать. Это товар первой необходимости, на котором обычно не экономят. Так что если хочешь получать прибыль всегда, то занимайся тем, что покупают каждый день: соль, молоко, хлеб.

Ведь бизнес – это всегда про деньги. Круто, когда ты занимаешься тем, что тебе действительно очень нравится. Но оценивать эффективность бизнеса все равно приходится по тому, сколько ты заработал. И тут мы с выбором в пользу пекарен явно не прогадали.

– Но ведь когда вы начинали заниматься хлебом, наверняка так дальновидно не размышляли?

– Ну да. Свой бизнес в 2016 году мы вообще начинали как хобби: купили одну маленькую пекарню за 200 тысяч. У каждого уже был свой основной доход, и мы размышляли так: хорошо, если хлеб будет хоть какую-то сумму приносить вдобавок. А хлеб мы выбрали, поскольку один из владельцев – технолог хлебобулочных и кондитерских изделий. Но получилось так, что в какой-то момент времени это стало нашим основным доходом. И мы решили, что нужно делать ставку на пекарни, расширять сеть.

Натуральные продукты и вкусные тортики

– Но этот рынок, как я понимаю, очень конкурентный. Пекарни сейчас можно найти на каждом углу. Как выделиться и привлечь покупателя?

– Вы правы, рынок достаточно плотный. Но в том формате, который у нас, в Барнауле работают, наверное, 3-4 сильных игрока. Вот с ними мы и делим рынок. У остальных нет стабильности – пекарни постоянно открываются и закрываются.

"Хлебоmania" – это пекарни "у дома". Этот формат позволяет перекрыть все желания клиента. У нас человек может купить не только хлеб, но и что-то к чаю, приобрести продукты для всей семьи. На самом деле мало тех, кто отличается высоким уровнем и в качестве, и в упаковке, и в ассортименте.

– А с сильными игроками как конкурировать?

– Первое и самое главное – качество. Можно сколько угодно выстраивать маркетинг, но если продукт плохой, люди к тебе в пекарню не пойдут. Мы изготавливаем только из натуральных ингредиентов. Хотя все сейчас в основном ушли на готовые смеси, чтобы производство было быстрым, а объемы – большими.

Мы считаем, что лучше немного ужаться в маржинальности, но зато удивить клиента вкусом и качеством, натуральными начинками. Например, если покупатель берет у нас сметанный торт, то он получит продукт из натуральной сметаны: никаких смесей и заменителей.

Еще одно преимущество: мы все делаем непосредственно на каждой точке. Здесь готовим – здесь же и продаем. Поэтому человек может прийти утром и купить свежеиспеченное.

Кроме того, мы постоянно расширяем ассортимент. Если где-то в командировке видим новые интересные десерты, обязательно пробуем их у нас. Поэтому покупатель может ходить к нам каждый день и постоянно удивляться, открывать для себя что-то новое.

– Кстати, сейчас в обществе тренд на правильное питание. Булочки и тортики теперь не в моде – фигуру надо беречь. Вы как-то меняете свой ассортимент, чтобы сохранить приток клиентов?

Самое интересное, что на практике этот тренд никак не ощущается. Вроде все говорят о здоровье, но все равно едят булки. Основной поток людей идет за этим, даже те, кто на ПП. Тех, кто действительно ищет специальную продукцию, мало, и менять под них формат пекарен пока не имеет смысла.

Хотя у нас есть, например, зерновой хлеб, для которого мы используем другую муку. Но, повторимся, это очень узкое направление.

Заработал сам – научи другого

– Почему вы решили расширяться по франшизе, а не своими силами?

– Когда мы сами начали открывать новые точки, поняли, что делать это по франшизе гораздо удобнее: появляются новые возможности. Наши конкуренты уже достаточно давно этим занимаются и зарабатывают на этом.

Тем более что сейчас очень хорошее время, чтобы открывать новые магазины. Из-за кризиса предприниматели вынуждены освобождать те локации, которые нам были интересны еще до пандемии. Сейчас находимся на том этапе, когда нужно финансирование, чтобы расшириться. Барнаул мы оставляем за собой – тут мы и сами можем расти.

Но мы рассматриваем и другие города края и видим, что людям там тоже нужен вкусный горячий хлеб. Это Бийск, Алейск, Заринск. Мы проехали, посмотрели и поняли, что там тоже можем быть актуальны. И вот здесь нам нужны надежные партнеры, которые готовы работать и расти вместе с нами.

– А что дает предпринимателям ваша франшиза? Ведь открыть пекарню они могут и самостоятельно.

– Если бы нам заранее сказали, какой путь придется пройти, мы бы десять раз подумали. Чтобы получить работающую бизнес-модель, на которую можно опираться и зарабатывать деньги, нам пришлось пройти через множество ошибок. Сначала мы вообще думали, что просто сделаем самые вкусные булочки, и люди к нам обязательно пойдут.

Оказалось все, конечно, куда сложнее. Основная ошибка, почему не работает пекарня – это локация. Если ты неправильно подобрал место, то не будешь получать никакой прибыли. Кроме того, пришлось учиться выстраивать маркетинг, разрабатывать свой узнаваемый стиль. Как булочки разложены по прилавкам, как выставлен свет в магазине – все это прямо влияет на прибыль. И все это мы теперь знаем и умеем. И готовы делиться опытом с другими.

– Не боитесь, что не получится? Ведь часто, когда франшиза разрастается, возникают вопросы к качеству продукта.

– Проблема такая есть, да. Ведь нужно сделать так, чтобы в любой нашей точке продукция была одинаково вкусной и свежей. Но у нас уже есть опыт такой работы: мы уже открыли точки в Новосибирске и Брянске. Просто люди увидели, как мы работаем, и сами пришли с предложением открыться по франшизе.

Опыт показал, что при грамотном сопровождении даже в дальних городах проблем с качеством не возникает. Мы полностью ведем партнера до момента открытия пекарни. Подсказываем, где купить оборудование: мы работаем на итальянском, которое считается самым лучшим. Мы ведь сами заинтересованы, чтобы у них все получалось.

– Что требуется от человека, который хочет открыть пекарню "Хлебоmania" у себя в городе?

– В целом, чтобы открыть пекарню, нужно около двух миллионов рублей. Этого хватит, чтобы полностью подготовить точку и уже работать. Плюс пекарен в том, что получать прибыль можно уже с первого дня. Тем более что мы подскажем, как правильно выбрать место.

В среднем одна наша точка приносит 150-200 тысяч рублей в месяц. Но у тех, кто откроется в небольшом городе, есть преимущество: конкуренция там невысокая. Если такого формата в небольшом городе нет, то люди будут сами съезжаться в это место. Поэтому наши партнеры могут зарабатывать и больше.

Ну а пандемия показала, что даже в кризис мы вполне успешны и в доходах практически не теряем. Так что для тех, кто задумывается о бизнесе, это отличный шанс попробовать себя.

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