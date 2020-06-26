Министр рассказал, какие недочеты выявила проверка в Диагностическом после скандала

25 июня ревизионная служба Министерства здравоохранения Алтайского края завершила проверку в Диагностическом центре и, как сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Попов, нашла "ряд недостатков", в числе которых и "некорректно начисленные зарплаты", на что в начале июня жаловались сотрудники организации. Однако, по словам министра, винить во всем только администрацию учреждения не правильно.

"Некорректная" зарплата

"Да, действительно, по ряду сотрудников мы выявили некорректное начисление заработной платы", – сообщил министр. Учреждение обязали устранить выявленные "недостатки" уже в июле.

"В июле сотрудники центра получат не только зарплату за июнь, но и то, что не дополучили в свою майскую зарплату. Выплатить обязана медицинская организация в том объеме, который сегодня определен", – сказал Попов.

Он подчеркнул, что доплатят не только тем медикам, кто выразил свое недовольство, но и тем, кто страдал молча. Во время проверки комиссия выявила и других пострадавших из-за неправильного начисления зарплаты. Доплату получат все, у кого были выявлены несоответствия. "Мы не собираемся дожидаться каких-то претензий и от них", – отметил глава Минздрава.

При этом, по словам Попова, в том, что люди недополучили плату за свою работу, виновно не только руководство Диагностического.

"Проблема коммуникации на каждом уровне. Заведующие отделений –непосредственные участники при определении объема стимулирующих выплат сотрудникам. Мы поднимали документы и видели служебные записки заведующих отделениями в адрес администрации, мы видели, как они оценили собственный коллектив. Поэтому говорить сегодня только о вине администрации невозможно. Такова система. И эту систему необходимо скорректировать", – сказал министр.

Слишком много документов

"Коррекцию" администрации Диагностического центра поручено начать с приведения в соответствие нормативных документов и трудовых договоров.

"Нормативные документы, принятые медицинской организацией, их, скажем так, слишком много и они между собой разнятся по интерпретации. Медицинскому работнику очень трудно в этом разобраться. Организация обязана устранить эти недостатки и коллективным договором принять новые нормативные документы, чтобы в будущем не сталкиваться с ситуацией, когда вмешивается Министерство здравоохранения и разъясняет права работников. Это задача самой медицинской организации", – подчеркнул министр.

Привести все документы в соответствие администрацию Диагностического обязали за три месяца. "Работа это трудоемкая, но выполнить ее придется", – сказал Попов.

Недостаточная коммуникация

Отвечая на вопрос amic.ru о возможных "репрессиях" по отношению к медикам со стороны центра, глава Минздрава заверил, что опасаться этого не стоит: ведомство будет контролировать ситуацию. "Люди однозначно защищены трудовым законодательством, и мы со стороны министерства будем контролировать эту ситуацию. Но вообще мы подобного не предполагаем. Это неправильно. Более того: мы всегда говорим о том, что у нас медицинских работников не так много. Просто так эмоционально сказать "извини, все, надоел" сегодня невозможно", – считает министр. Также он призвал руководство и сотрудников медицинских организаций "учиться слышать и слушать друг друга". Ведь именно отсутствие должной коммуникации и привело к скандальной ситуации.

"В таких историях эмоции должны быть отброшены в сторону. Необходимо с сотрудниками встречаться и разговаривать. И сотрудники тоже должны слышать администрацию. Это же общий организм. И зависит от слаженной работы каждого", – сказал министр.

Ранее главный врач Диагностического центра Оксана Лексенкова также отметила, что конфликт возник из-за того, что "существуют сотрудники, которые недопоняли". "Может, я как главный врач не правильно объяснила", – предположила она.

Лексенкова сообщила, что в мае у Диагностического центра не было денег, чтобы начислить положенную врачам зарплату, так как в апреле учреждение не работало. В данный момент идет перерасчет. Деньги на эти цели будут получены авансом из ФОМС.

Напомним, в июне ряд сотрудников Диагностического центра пожаловались на то, что уже два месяца – апрель и май – получают зарплаты, приближенные к МРОТ, при этом многие перерабатывают. После обращения медиков в СМИ в Диагностическом центре были объявлены масштабные проверки со стороны следственных органов, прокуратуры и Министерства здравоохранения Алтайского края.