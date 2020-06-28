В Алтайском крае реконструируют здание ж/д вокзала

Здание железнодорожного вокзала на станции Тягун подвергнут реконструкции, сообщает Инвестиционный портал Алтайского края.
Подрядчики проведут комплекс работ, вдвое увеличив площадь зала ожидания. Кроме того, они заменят деревянные перекрытия и кровлю.
Помещения оборудуют новым информационным табло, системами кондиционирования, а также охранной системой, пожарной сигнализацией и громкоговорящим оповещением.
Дополнят вокзальный комплекс пандусы для маломобильных групп населения и тактильные указатели.
Реконструкцию планируют завершить до конца года. Работы осуществят в рамках развития спортивно-туристского кластера "Тягун".
Комментарии