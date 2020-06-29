В Алтайском крае произошел взрыв газа в частном доме. Погибла пожилая хозяйка

В Камне-на-Оби произошел взрыв газового баллона в частном доме, погиб один человек. Об этом amic.ru сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с огнем в доме случился пожар, который и привел к взрыву газового баллона.
На данный момент на месте работает пожарный расчет и сотрудники скорой помощи. Огонь пока не ликвидирован. Площадь пожара составляет 64 квадратных метра.
Известно, что на месте происшествия обнаружено тело погибшей пожилой женщины, причина смерти устанавливается. Кроме того, травмы получил ее супруг. Мужчину госпитализировали.
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