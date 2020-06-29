Двое барнаульцев перевернулись на лодке и провели полтора часа в холодной Оби

Минувшей ночью на реке Обь двое барнаульцев перевернулись на лодке, однако их спасли полицейские, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СФО.
Инцидент произошел около полуночи неподалеку от Затона. Местные жители услышали крики о помощи, однако сами не смогли выручить утопающих – мужчин сносило быстрым течением вниз по реке, ширина которой в этом месте составляет около одного километра. Очевидцы обратились в полицию.
Правоохранители организовали поисково-спасательную операцию. Как объяснил старший прапорщик Александр Бородин, он быстро выдвинулся на служебном катере в заданный квадрат и начал искать мужчин возле опор моста, буе и песчаных кос.
При этом дул сильный ветер, а шум волн заглушал все звуки. Не найдя людей, полицейский выдвинулся выше по течению до острова Шубинский, где увидел силуэты людей.
Полицейский поднял пострадавших на борт и оперативно доставил их в линейный пункт полиции речного порта Барнаула. Сотрудники полиции подобрали мужчинам сухую одежду и напоили горячим чаем.
Как рассказали спасенные, они возвращались с дачи в город. В темноте лодка наскочила на топляк, и судно перевернулось. Некоторое время мужчинам удавалось держаться за него, однако потом лодка затонула, и около полутора часов пострадавшим пришлось провести в воде.
Позднее полицейские нашли сигнальный буй затонувшего судна, подняли его со дна Оби и передали хозяевам.
Комментарии