Алтайская прокуратура добилась увольнения горняков с фальшивыми дипломами

Прокуратура Солтонского района выявила на Мунайском угольном разрезе двух мастеров-горняков с фальшивыми дипломами и одного экскаваторщика, лишенного водительских прав за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Алтайскому краю.
В ходе проверки обеспечения безопасности на Мунайском угольном разрезе правозащитники обнаружили, что житель села Солтон, лишенный прав за пьяное вождение, работает машинистом экскаватора. При этом отсутствие удостоверения водитель скрыл от работодателя. Прокурор района внес представление директору организации, который впоследствии уволил мужчину.
Ранее при проверке прокуратура выяснила, что два мастера горных участков, которые должны в том числе организовывать спасательные работы, при трудоустройстве предоставили поддельные дипломы о наличии специального образования. Оба горняка привлечены к уголовной ответственности за использование подложных документов и уволены с должности.
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