Жителям Алтайского края, которые пострадали от паводка в 2018 году, выплатят деньги

29 июня Виктор Томенко принял решение об осуществлении выплат гражданам, пострадавшим от весеннего паводка 2018 года и до сих пор не получившим положенных им выплат. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
В 2018 году от стихии пострадали более 25,3 тысяч жителей региона. 24,3 тысячи из них смогли получить компенсацию из резервного фонда правительства Российской Федерации. Оставшиеся люди, которым приходилось подтверждать свое проживание в местах подтопления, вынуждены были обратиться в судебные инстанции, а за это время федеральное законодательство изменилось.
"Граждане не могут быть заложниками ситуации. С учетом сложившихся обстоятельств мною дано поручение о выделении средств из краевого бюджета", — подчеркнул губернатор Виктор Томенко.
Выплаты компенсаций начинаются с 29 июня. Всего на эти цели выделено 25 млн рублей.
Министерство социальной защиты Алтайского края поясняет:
1. Выплаты предоставляются пострадавшим гражданам на основании судебных решений, вступивших в законную силу;
2. Списки сформированы в зависимости от размера единовременной выплаты: 10 тыс., 50 тыс., 100 тыс. рублей;
3. Документы, необходимые для оформления данной выплаты: заявление, документ, удостоверяющий личность, номер счета.
4. Обращаться в УСЗН по месту жительства.
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