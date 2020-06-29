Минобр Алтайского края опроверг слухи о переходе школ на дистанционное обучение

Минобрнауки Алтайского края объяснил разницу между дистанционным обучением и введением цифровой образовательной среды (ЦОС). После того, как в СМИ появилась информация о том, что регион попал в число тех, где начнут вводить ЦОС, родители школьников обеспокоились возможным переходом на постоянное дистанционное обучение.
В министерстве отметили, что это не одно и то же: "Внедрение цифровой образовательной среды предполагает расширение возможностей личного (непосредственного) взаимодействия всех участников образовательного процесса".
Отмечается, что в рамках реализации программы к 2024 году целевая модель ЦОС будет внедрена по всей стране. В рамках апробации школы в регионах-участниках получат высокоскоростной доступ в интернет со скоростью не менее 100 Мб/с в городской местности и не менее 50 Мб/с в сельской местности. Школы также будут оснащены компьютерами, программным обеспечением и презентационным оборудованием.
Что касается непосредственной организации обучения, то с 1 сентября школьники в Алтайском крае, как обычно, сядут за школьные парты и начнут учебный процесс.
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Будет (дистанционно-заочное - обучение) ДЗО