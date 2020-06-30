Жительницу Алтайского края осудят за пьяное ДТП, в котором погибли дети

Следователи завершили разбирательство по факту аварии в Быстроистокском районе, в которой погибли двое детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Как ранее писал amic.ru, 18 мая на автодороге Быстрый Исток – Верх-Озерное столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и мотоцикл "Урал" с люлькой, в которой находились мальчики 9 и 10 лет. В результате дети погибли.
17-летний водитель мотоцикла и его ровесница, сидевшая позади него, получили травмы. Юноше потребовалась госпитализация.
Следователи выяснили, что виновницей аварии стала 26-летняя девушка, которая выехала на полосу встречного движения.
"Женщина, не имеющая водительского удостоверения и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не предприняла мер к снижению скорости, в результате чего не справилась с управлением транспортным средством и выехала на полосу встречного движения", – пояснили следователи.
Жительница Быстроистокского района признала свою вину и раскаялась в содеянном. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.
За нарушение правил эксплуатации транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, девушке грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Комментарии
Нельзя её в тюрьму, она же женщина и мать. А мать - это святое.