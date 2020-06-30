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Жительницу Алтайского края осудят за пьяное ДТП, в котором погибли дети

, ИА "Амител"
Девушке грозит до 15 лет тюрьмы
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи завершили разбирательство по факту аварии в Быстроистокском районе, в которой погибли двое детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как ранее писал amic.ru, 18 мая на автодороге Быстрый Исток – Верх-Озерное столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и мотоцикл "Урал" с люлькой, в которой находились мальчики 9 и 10 лет. В результате дети погибли.

17-летний водитель мотоцикла и его ровесница, сидевшая позади него, получили травмы. Юноше потребовалась госпитализация.

Следователи выяснили, что виновницей аварии стала 26-летняя девушка, которая выехала на полосу встречного движения.

"Женщина, не имеющая водительского удостоверения и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не предприняла мер к снижению скорости, в результате чего не справилась с управлением транспортным средством и выехала на полосу встречного движения", – пояснили следователи.

Жительница Быстроистокского района признала свою вину и раскаялась в содеянном. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.

За нарушение правил эксплуатации транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, девушке грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.06.2020 16:57
- гость -

Нельзя её в тюрьму, она же женщина и мать. А мать - это святое.

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