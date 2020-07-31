Удар по предпринимателям. Как работать алтайскому бизнесу после отмены ЕНВД

С 1 января 2021 года для индивидуальных предпринимателей в России отменят единый налог на вмененный доход. Этот налог многие эксперты (и сами бизнесмены) называют самым льготным и выгодным для малого бизнеса. После его отмены налоговая нагрузка может вырасти в несколько раз. Ситуация осложняется и экономическим кризисом, с которым столкнулись предприниматели в результате пандемии коронавируса. И тем не менее российское правительство в очередной раз подтвердило, что ЕНВД с 2021 года отменяется. Как это отразится на бизнесменах Алтайского края (едва ли положительно), что делать и как подобрать для себя другой налоговый режим, разбирался amic.ru.

Чем не угоден ЕНВД

Единый налог на вмененный доход для индивидуальных предпринимателей в России ввели в начале 2000-х. Его главной задачей было вывести малый бизнес из тени, а потому "плюшек" для бизнесменов было много: не нужно платить ни НДС, ни налог на имущество, а сумма платежа ЕНВД не зависит от реальной выручки. Достаточно вносить раз в квартал фиксированную сумму с заранее заданного уровня доходов. При этом налог оставался в местном бюджете той территории, где работает предприниматель.

Но в 2019 году власти России заявили, что ЕНВД позволяет бизнесу скрывать реальные доходы, и таким образом бюджет государства теряет налоговые платежи. По подсчетам аналитиков из-за "вмененкм" фискальные органы недосчитываются порядка 4-5 трлн руб. ежегодно.

В феврале 2020 года в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов сообщил, что по данным онлайн-касс очень многие предприятия с миллиардными оборотами, применяя ЕНВД, платят минимальные налоги, поэтому нужна его отмена. При этом он пообещал, что переход на "более прозрачные налоговые режимы" будет "максимально безболезненным" для бизнеса.

В 2020 году ЕНДВ уже не используют для подлежащих маркировке обуви, лекарств и меховых изделий. А на 2021 год запланирована полная отмена "вмененки".

Действительно, формула ЕНВД позволяет многим крупным компаниям (например, сетевым ресторанам и магазинам) экономить на налогах, используя этот льготный режим, считает директор бухгалтерской компании "1+1" Ольга Сорокина. Некоторые предприниматели искусственно дробили бизнес (ЕНВД ограничивает площадь торгового зала до 150 кв. м), чтобы уклониться от уплаты налогов. "Но, с другой стороны, – подчеркивает эксперт, – ЕНВД стимулировал развитие микропредприятий в сфере торговли и бытового обслуживания, позволяя начать свое дело с минимальной налоговой нагрузкой".

Справка: По данным управления ФНС по Алтайскому краю на март 2020 года, в 2018 году на долю ЕНВД в регионе приходилось 17,1% "спецрежимников", или почти 35 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. Больше 60% из них были заняты в торговле, около 20% предоставляли бытовые услуги и еще столько же – услуги по перевозке грузов.



Кому придется плохо

По мнению Ольги Сорокиной, после отмены ЕНВД наибольший рост налоговой нагрузки придется на сферу торговли и общепита – сегменты, которые из-за пандемии коронавируса и так находятся в ситуации выживания. Тяжело будет мелким предпринимателям в городе, еще хуже тем, кто работает на селе. И поднять цены на свои продукты, чтобы компенсировать затраты на налоги, они вряд ли смогут: потребители к этому просто не готовы.

Возможно, чуть меньше пострадают бытовые услуги, так как у них больше приемлемых вариантов для смены режима, в том числе введенный с 1 июля 2020 года режим "самозанятости".

"Скорее всего, крупный бизнес в этих сферах постепенно будет вытеснять мелкий, несмотря на то, что он так важен для "здорового" развития экономики и регионов", – отмечает эксперт.

Тем не менее предпринимателям придется сделать выбор: принять ситуацию и перейти на другой оптимальный режим налогообложения, либо уйти с рынка.

"Сейчас нужно сесть и посчитать: у меня повысятся налоги. Позволяет ли моя рентабельность их платить? Если не позволяет, значит, я либо принимаю меры по повышению эффективности бизнеса, либо закрываюсь, так как работать исключительно на уплату налогов не имеет смысла", – комментирует Ольга Сорокина.

Какой налог выгоднее?

Антон Силуанов обещал, что после отмены ЕНВД предприниматели смогут "максимально безболезненно" перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), выбрать патент или режим для самозанятых. Ольга Сорокина предупреждает: любой из этих режимов в 99% случаях будет дороже, чем "вмененка". Но для большинства представителей малого бизнеса патент и самозанятость все же выгоднее, чем "упрощенка", потому что не потребуют ведения учета доходов и расходов, а значит, и дополнительных затрат на бухгалтерию и специальные программные продукты. Предпринимателям придется выбирать оптимальный вариант, исходя из особенностей своего бизнеса.

САМОЗАНЯТОСТЬ

Режим самозанятости (или налог на профессиональный доход) наиболее оптимален для бьюти-сферы и других бытовых услуг, считает Ольга Сорокина: это парикмахеры, косметологи, ремонтные мастерские и так далее. Большинство из них и сегодня работают "не официально". Режим самозанятости позволяет им легализовать свой небольшой бизнес. К тому же здесь действительно все просто: не нужно регистрировать ИП, вести бухгалтерию, платить страховые взносы, приобретать онлайн-кассу. Все делается через личный кабинет в мобильном приложении. Налоговые ставки составляют 4% с доходов от физлиц или 6% – с доходов от юрлиц и ИП. Но подходит этот режим только тем, у кого доход за год не превышает 2,4 млн руб. (в среднем – 200 тыс. руб. в мес.) и нет наемных сотрудников.

ПАТЕНТ

Патентную систему налогообложения могут использовать только индивидуальные предприниматели, у которых не больше 15 наемных сотрудников, площадь зала обслуживания клиентов не больше 50 м², а годовой доход не превышает 60 млн руб.

Патент можно приобрести на любое количество месяцев внутри одного года. Его стоимость не зависит от размера выручки, но зависит от вида деятельности, количества работников, площади зала обслуживания клиентов.

Любопытно, что, по информации налоговых органов, количество предпринимателей на патенте в Алтайском крае чуть более 500 (по сравнению с 35 тысячами на ЕНВД). Ольга Сорокина отмечает, что хоть патент и был задуман как альтернатива ЕНВД, его стоимость была сильно завышена местными органами власти, и отсюда его "непопулярность". Кроме того, стоимость патента нельзя уменьшить на сумму страховых взносов.

Сейчас в Госдуме рассматривают правки в патентную систему. В частности, предполагается принимать к вычету страховые взносы, расширить сферы деятельности, увеличить площадь обслуживания торгового зала с 50 до 150 кв. метров. Это будет хорошим подспорьем для микробизнеса при отмене ЕНВД.

"УПРОЩЕНКА"

Упрощенную систему налогообложения, очевидно, выберут те предприниматели, чья деятельность не подходит под критерии самозанятость и патент, говорит Сорокина.

Есть два варианта упрощенной системы налогообложения:

"Доходы": предприниматель уплачивает 6% от всех доходов бизнеса. Он, вероятно, подойдет компаниям с высокой доходностью и низкими издержками.

"Доходы минус расходы": выплачивается 15% от разности доходов и расходов. Его вынуждены будут выбрать оставшееся большинство. У этого режима есть один важный нюанс: даже если доходность бизнеса очень низкая или предприятие работает в убыток – придется заплатить в бюджет "минимальный налог", равный 1% от выручки.

Кроме того, на "упрощенке" предпринимателям придется дополнительно нести расходы на ведение учета доходов (и расходов) и сдачу отчетности, то есть на услуги бухгалтера и программное обеспечение, без которого сейчас уже даже в микробизнесе невозможно полноценно наладить учет.

Считаем разницу

Проверить и рассчитать разницу для всех режимов можно с помощью сервиса на сайте ФНС "Налоговый калькулятор – выбор режима налогообложения" .

Для эксперимента мы рассчитали на калькуляторе варианты для трех небольших, но стабильных бизнесов. "Неутешительные" результаты проиллюстрированы в таблице:

Параметры бизнеса Общий режим налогообложения УСН "Доходы" 6% УСН "Доходы -расходы" 15% ЕНВД Патент Самозанятость ИП, мастер маникюра в Барнауле. Без наемных работников. Доход: 1440000 р./год

Прочие расходы: 420000 р./год НДС

288 000 р. НДФЛ 125 804 р. 34 126 р. 145 159 р. 0 р. 18 300 р. 47 600 р. ИП, магазин одежды в Барнауле Площадь: 30 кв. м Доход: 6000000 р./год

Расходы на оплату труда: 480000 р./год

Иные расходы: 4000000 р./год Наемные работники: 2 чел. НДС 1 200 000 р. НДФЛ 166 156 р. 180 000 р. 191 719 р. 97 443 р. 219 000 р. – ИП, кафе в Барнауле

Площадь 50 кв. м.

Доход: 9600000 р./год

Расходы на оплату труда: 1080000 р./год

Иные расходы: 5500000 р./год

Наемные работники: 6 чел. НДС

1 920 000 р. НДФЛ 333 076 р. 288 000 р. 384 319 р. 90 225 р. 120 900 р. –

Действовать сейчас

Предпринимателям уже сегодня нужно просчитать все варианты и начинать действовать, так как переход на новый режим налогообложения может потребовать серьезных временных и организационных затрат, говорит Ольга Сорокина. Например, для перехода на "упрощенку" с объектом "доходы минус расходы" понадобится собрать документы, подтверждающие расходы, придется найти бухгалтера, а также приобрести необходимые программные продукты.

Переход на патент и самозанятость значительно проще. Но и здесь нужно следить за изменениями в законодательстве, подать в налоговые органы необходимые заявления о смене режима, возможно, закрыть ИП, чтобы уже с 1 января 2020 года спокойно работать и не оказаться плательщиком НДС (его могут "назначить по умолчанию" всем, кто не выбрал другой режим).

А скидки будут?

По мнению Сорокиной, положительные изменения в патентную систему вероятны, но на большее предпринимателям Алтайского края рассчитывать не стоит. Да, во многих регионах России в связи с "коронакризисом" уже снизили ставки по упрощенной системе налогообложения. Но власти Алтайского края пока о таких изменениях не заявляли.

С другой стороны, в Госдуму России в июле 2020 года внесли законопроект, возвращающий режим ЕНВД для субъектов малого бизнеса, которые продают в розницу лекарства, обувь и меховую одежду, подлежащие обязательной маркировке, с 1 сентября 2020 года до конца 2021 года. В пояснительной записке говорится о том, что предложение вызвано необходимостью поддержать бизнес во время экономического кризиса. Впрочем, учитывая точку зрения Минфина, который продолжает настаивать на отмене ЕНВД, нельзя быть уверенными в том, что этот законопроект примут.