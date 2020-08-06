В Алтайском крае пьяная женщина ударила ножом сотрудника полиции

Жительницу Поспелихинского района осудили за ранение полицейского ножом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в мае 2020 года в отдел полиции пришло сообщение о семейной ссоре в доме одного из сел. Для разбирательства на место выехали стражи порядка, которые встретили пьяную хозяйку и пригласили ее в автомобиль для разъяснений. Разгоряченная женщина не согласилась с предложением правоохранителя и ударила его ножом в руку.
Суд признал сельчанку виновной в применении насилия к представителю власти и назначил ей полтора года условного наказания с испытательным сроком на два года.
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