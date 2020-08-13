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Россиянина приговорили к исправительным работам за изнасилование маленькой дочери

, ИА "Амител"
Ранее мужчину и вовсе оправдали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жителя Бугульмы Сергея Кукушкина приговорили к восьми месяцам исправительных работ за изнасилование полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает Mash.

В 2019 году мужчина остался присматривать за детьми, а потом сообщил жене, что дочь госпитализирована с травмами половых органов. Сначала супруга написала заявление в полицию, а позднее на суде заявила, что муж не виновен.

Тогда Кукушкина признали невиновным, что вызвало большой общественный резонанс, но на втором заседании по делу прокурор запросил для обвиняемого 14 лет колонии. Судья переквалифицировал статью и из зала суда Кукушкин отправился домой. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.08.2020 15:47
- гость -

и судью тоже за компанию

13.08.2020 16:31
- гость -

Факт

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