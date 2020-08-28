Бесплатный и безлимитный. "Ростелеком" подключает уличный Wi-Fi в селах Алтая

"Ростелеком" продолжает подключать в селах Алтайского края бесплатный и безлимитный уличный Wi-Fi. В середине лета беспроводной интернет появился в селах Старая Тараба, Черкасово и Жуковка. В конце сентября оператор также запустит Wi-Fi в селах Александровка, Новокамышенка и в поселке Поповичи.
"В селе Черкасово с населением 238 человек доступа в интернет до этого времени не было. В июле, первом месяце действия услуги, мы зарегистрировали 929 соединений. Общий трафик входящих и исходящих данных составил 471 Гб. В селе Старая Тараба, где интернет предоставлялся сельчанам по медным линиям связи, в этом же месяце с уличного Wi-Fi зафиксировали 835 соединений с общим трафиком 368 Гб", – рассказывает директор Алтайского филиала компании "Ростелеком" Сергей Лавренюк.
"Ростелеком" подключает Wi-Fi в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства". До конца 2020 года оператор запустит услугу еще в 13 алтайских селах. Заключительные работы пройдут в 2021 году: для завершения проекта компании останется подключить к интернету еще 19 населенных пунктов.
Всего в программу вошли 257 населенных пунктов Алтайского края. Реализация проекта в регионе по годам выглядит так:
- 2015 год – 22,
- 2016 год – 37,
- 2017 год – 34,
- 2018 год – 28,
- 2019 год – 100.
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