В Горном Алтае закрывают пляжи

Два пляжа прекратили работу в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Речь идет о развлекательных комплексах "Манжерок" и "Рублевка". Это связано с окончанием купального сезона.
Продолжает функционировать пляж в урочище Еланда. Его планируют закрыть в течение недели.
Представители МЧС обратились к жителям и гостям Алтая с призывом соблюдать меры безопасности при нахождении у водоемов.
В частности, они рекомендуют не купаться в холодной воде, не оставлять детей без присмотра и не злоупотреблять алкоголем.
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