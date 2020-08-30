Южная Осетия планирует открыть границу с Россией 15 сентября

Южная Осетия намерена открыть границу с Россией 15 сентября, сообщил президент республики Анатолий Бибилов на заседании оперативного штаба, его слова приводит РИА "Новости".
"Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме", – заявил Бибилов.
Глава Южной Осетии также поручил Минздраву нарастить запасы медикаментов на случай вспышек COVID-19 и быть готовыми принимать пациентов с коронавирусом.
Он подчеркнул, что сейчас Россия и Южная Осетия согласовывают условия для открытия границ. Если стороны договорятся раньше, то въезд смогут открыть и до 15 сентября.
Напомним, ранее Южная Осетия продлевала закрытие границы с Россией до 31 августа.
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