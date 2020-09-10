Грибной сезон в Алтайском крае. Волшебная фотопрогулка по лесу

После недели проливных дождей и относительно теплой погоды в лесах Алтайского края появились грибы. Яркие маслята и подосиновики, строгие грузди, задорные опята и важные белые – у любителей "тихой охоты" от счастья поет душа: грибов в этом году видимо-невидимо. Почти сами прыгают в корзину. Наш коллега Константин Причиненко специально взял отпуск, чтобы не пропустить такое волшебство. И нам тоже советует все бросить и отправиться в лес. За грибами, туманами, настроением. Да и просто, чтобы полюбоваться стремительно уходящим летом и началом осени. Пожалуй, мы знаем, что будем делать в эти выходные.

ОСТОРОЖНО! Не все грибы на фото съедобные.

Бобровский лес / Фото: Причиненко К., amic.ru