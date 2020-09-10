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Навальный пришел в себя и вспомнил события, которые произошли с ним до отравления

, ИА "Амител"
В госпитале усилили охрану
Фото: navalny.com

Фото: navalny.com

Алексей Навальный полностью восстановился и помнит все события до отравления. Об этом сообщает "МБХ. Медиа" со ссылкой на несколько СМИ.

"Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации, ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в госпитале усилена охрана. Поскольку Навальный помнит все, он находится в опасности, считают в Берлине. Немецкие спецслужбы готовятся к разным вариантам развития событий, но теперь к Алексею пускают не только жену, но и других посетителей. 

Врачи считают, что физически Навальный сможет восстановиться на 90%, а психически уже восстановился полностью. Этому способствовала быстрая реакция пилота и омских врачей, которые ввели оппозиционеру атропин. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.09.2020 14:03
- гость -

А новичок-то совсем не опасный))))

10.09.2020 14:07
Евгений

Да и врачи оказались не врачами-убийцами, как их поливали грязью наши оппозиционеры.

10.09.2020 14:07
Мадам

Ну вот наглядный пример, что такое пиар. И вот вам сакральная жертва. На этой волне он задумал престиж поднять, жалость, сочувствие к себе вызвать и злобу к "врагам"...

10.09.2020 14:08
гость

странно. ефремов с бодуна вообще ничего не помнит. а этот все помнит. ужос.

10.09.2020 14:08
- гость -

Отлично ждём новых расследований!

10.09.2020 14:10
- гость -

14:07
Евгений

Да и врачи оказались не врачами-убийцами, как их поливали грязью наши оппозиционеры.

Речь про трудяг из скорой помощи, дурашка.

10.09.2020 14:11
- гость -

14:07
Мадам

Ну вот наглядный пример, что такое пиар. И вот вам сакральная жертва.

А есть ещё примеры с сакральными жертвами, м? Или вы просто потрепаться зашли?

10.09.2020 14:11
- гость -

Он ещё вспомнит, о чем гэбешники вокруг него говорили, пока он в коме был

10.09.2020 14:12
- гость -

Глава благотворительного фонда занимавшегося транспортировкой Навального в Германию, по прилёту туда заявил, что Навального отравили, глава МИД Германии заявил, что они исходят из того, что Навального отравили и это его заявление было озвучено до оглашения результатов обследования германскими врачами.

10.09.2020 14:15
- гость -

14:12
- гость -
А что там со звонком о минировании омского аэропорта? Возбудили дело? Нашли хулигана?

10.09.2020 14:16
Мадам

Или вы просто потрепаться зашли?

А вы? Токсиколог, однако?

10.09.2020 14:16
- гость -

Госсекретарь США Майк Помпео подозревает "высокопоставленных российских чиновников" в причастности к отравлению Алексея Навального. Он сказал, что имеется "значительная вероятность" этого.

Что то новое в юриспруденции. Доказательств нет, но есть вероятность.

10.09.2020 14:19
П.Морозов

"Речь про трудяг из скорой помощи, дурашка."
А разве это не переодетые ФСБшники были?

10.09.2020 14:20
- гость -

14:16
Мадам
Развивайте тему про "сакральную жертву", уж очень интересно послушать.

10.09.2020 14:20
- гость -

какой "новичок"??? Палёный коньячок - вот причина. Синька - зло

10.09.2020 14:20
- гость -

10.09.2020 14:16
- гость -
Новое???Да это же все тот же хайли лайкли.

10.09.2020 14:21
дисп. Karlos

14:19
П.Морозов
А разве это не переодетые ФСБшники были?

Эти скорее всего нет, так как они сразу сказали, что это отравление.

10.09.2020 14:26
- гость -

"Думаю, что люди во всем мире правильно воспринимают такие действия. И когда они видят попытку отравить диссидента и они признают, что есть существенный шанс, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников, думаю, что в этом нет ничего хорошего для российского народа. Думаю, что в этом нет ничего хорошего для России", - сказал глава Госдепа.

10.09.2020 14:30
гость

-гость- 14:20
Щехочихин, Политковкая, Литвиненко, Кара-Мурза, Скрипали, Быков, Верзилов, Наальный- уж больно подозрительный коньячок то

10.09.2020 14:31
- гость -

А новичок-то совсем не опасный))))

какой новичок - как пишут диванные аналитики отравление амфетаминами, приведшее к острому панкреатиту...

10.09.2020 14:33
-гость-

ту 14:31
у кого? у Литвененко или Скрипаля?

10.09.2020 14:35
Павлик Морозов.

10.09.2020 14:21
дисп. Karlos
Да,санитары на скорых-они опытные,по симптомам диагноз точный ставят.

10.09.2020 14:39
- гость -

14:35
Павлик Морозов.
Да,санитары на скорых-они опытные,по симптомам диагноз точный ставят.

Нет конечно, они просто так шприц втыкают.

10.09.2020 14:39
- гость -

"Прошёл месяц со дня отравления Алексея Навального.Из госпиталя "Шарите" его в целях безопасности перевезят в тайное убежище жертв режЫма в Берлине же.
-Герр Алексей,это сверхсекретное убежище для жертв отравления "Новичком".Здесь агенты Путина не смогут вам навредить.На втором этаже живёт герр Скрипаль.Обосновывайтесь,поправляйтесь.
Как только сопровождающие уходят,Алексей,тихо поднимается по лестнице,ударом ноги вышибает лёгкую дверь и входит в комнату.
-Ну что,сука,думал мы тебя не достанем."(с)

10.09.2020 14:40
- гость -

14:35
Павлик Морозов.

Мечтаю, что бы именно за вами, приехали именно санитары на скорой.

10.09.2020 14:41
месный

10.09.2020 14:39
- гость -

дарьядонцова - залогинся

10.09.2020 14:42
- гость -

14:39
- гость -

"Прошёл месяц со дня отравления Алексея Навального.Из госпиталя "Шарите" его в целях безопасности перевезят в тайное убежище жертв режЫма в Берлине же.
-------------
Это творчество душевнобольных?

10.09.2020 14:42
Мадам

Развивайте тему про "сакральную жертву"

А что напрягаться - без меня разовьют! И сам "пострадавший" в том числе. Давно известно: что бы про какую-то личность ни говорили бы - всё равно лыко в строку. Пиар. Иногда чем гаже - тем лучше. А иногда надо возбудить общественность, чтоб на защиту встали!

10.09.2020 14:44
- гость -

Судя по его видосам, он много что может вспомнить. Томску приготовиться, особенно тем, у которых хорошие коттеджи.

10.09.2020 14:47
- гость -

14:42
Мадам
А что напрягаться - без меня разовьют! И сам "пострадавший" в том числе. Давно известно: что бы про какую-то личность ни говорили бы - всё равно лыко в строку. Пиар. Иногда чем гаже - тем лучше.
---
Так, всё, иди отсюда инфузория.

10.09.2020 14:48
Ха-ха

Шоу продолжается, кто бы сомневался!)

10.09.2020 14:49
гость

Мадам 14:42
а Немцов это тоже пиар? самозатрелился? что вам говорит товарищ пригожин по этому вопросу?

10.09.2020 14:50
Ха-ха

И в Россию он теперь не вернётся, не ждите. Вот вам и подписка о невыезде)

10.09.2020 14:53
- гость -

14:49
гость
Помню как слабовики заявились на адрес к подозреваемому, постучали в дверь, а он им ответил:
- Лее, миня нет дома!
После чего они удалились с Ok фейсом. Смешно.

10.09.2020 14:53
Гость

Пора оглашать вторую часть переговоров немцев с поляками, перехваченных Батькой.

10.09.2020 14:53
- гость -

Иногда Путин наплевательски относится к своим гражданам.Например,наплевал на судью Блинова и прокуроров,которые осудили его за воровство по "Кировскому делу",потребовав заменить ему арест на условный срок.Наплевал и на российских врачей,которые полтора суток лечили Навального,отправив того к немецким врачам.

10.09.2020 14:54
- гость -

10.09.2020 14:50
Ха-ха

Будет теперь поливать немецких коррупционеров. Тоже нормальное занятие.

10.09.2020 14:58
- гость -

По информации немецкого издания Die Zeit , Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок».
Возникает вопрос:Как немецкое издание узнало о новой(!) модификации если не снятого с производства,так засекреченного как минимум вещества?Ведь ОЗХО же молчит,как рыба об лед о том,что мы шлепаем ядовитые гадости?Молчит.Значит эта новая модификация не наша?Выходит,что не наша.И что же получается?Увезли льоху на неметчину чистого,а привезли ядовитого.Но ведь нигде,кроме немецкого эроплана он не был,если только по пути не останавливались где нить на дозаправку.Один пес,как бы то ни было,измазать льоху гадостью,могли только швабы,или их хозяева-пиндосы,их там как собак недорезанных.

10.09.2020 14:59
Павлик Морозов

10.09.2020 14:40
- гость -
Тешьте себя надеждой,но с учёной степенью к вам не приедут.

10.09.2020 14:59
гость

основной урок из этой истории для западных политиков: никто из них не застрахован от русского чая, если что-то не понравится жителю тайного бункера

10.09.2020 15:00
Мадам

Так, всё, иди отсюда инфузория.

И ты, несчастный червячок!

10.09.2020 15:02
- гость -

Говорит что ты саша девушке голову морочишь. Спишь, ешь, пьешь, а в тоже время с другой встречаешся?

10.09.2020 15:03
Гость

А где тётка с двойным гражданством,что сопровождала его в поездке но не села на рейс в Томске?

10.09.2020 15:04
- гость -

последнее что помнит алеша

это двух человек в штатском с военной выправкой наглаженными стрелками на брюках и начищенными ботинками,а так же след на лбу от кокарды
какой то человек в трубку телефона вкрадчивым голосом поблагодарил их за службу и сообщил что они представлены к орденам Красного Знамени ,на что люди в штатском громко ответили -
-Служу Советскому Союзу.
потом в трусах стало нестерпимо жечь и леша отрубился( это был новичек-об этом ему сказали позже).
очнулся уже в шарите
где те же люди с военной выправкой протянули ему текст и попросили заучить. его ......

10.09.2020 15:05
- гость -

14:58
- гость -

По информации немецкого издания Die Zeit , Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок».
Возникает вопрос:Как немецкое издание узнало о новой(!) модификации если не снятого с производства,так засекреченного как минимум вещества?

От немецких спецслужб или медиков? Проблемы? При чём тут вообще ОЗХОшная потешная конторка?

10.09.2020 15:06
-гость-

-гость- 14:58
вам можно уже в паре выступать, вместе с Марией Захаровой, можно даже в камеди клаб, будет аншлаг! lol

10.09.2020 15:08
Павлик Морозов

10.09.2020 15:03
- гость -
Не переусердствуй.

10.09.2020 15:09
- гость -

10.09.2020 15:06
-гость-
Не завидуйте.

10.09.2020 15:10
гость

Никаких подобных заявлений о состоянии здоровья Алексея от его пресс-секретаря Киры Ярмыш нет. Остальное всё ложь и провокация.

10.09.2020 15:14
- гость -

10.09.2020 15:05
- гость -
От немецких спецслужб или медиков.
Значит у них есть образцы этого вещества?Что ж тогда молчали?Не доложили по команде мериканам?Не верю!Те бы уже давно бы носились по всему миру с пробирками этой дряни..,трясли бы ими в ООН.Они это любят и уже умеют.Ан нет же.Хайли лайкли есть,а доказательств-нема.От слова-напрочь!

10.09.2020 15:14
Гость

10.09.2020 14:58
- гость -
Через забор от Шарите НАТОвский госпиталь- потому и версия с модификацией.
Точно, они диагноз ставили.

10.09.2020 15:20
- гость -

10.09.2020 15:14
Гость,вот именно, натовский!Это мы отказались от химоружия,но они то нет!И к бабке не ходи, это их шаловливых ручонок дело.

10.09.2020 15:21
- гость -

15:14
- гость -
е бы уже давно бы носились по всему миру с пробирками этой дряни..,трясли бы ими в ООН.Они это любят и уже умеют.Ан нет же.Хайли лайкли есть,а доказательств-нема.От слова-напрочь!

Не поленитесь и изучите мат.часть той ООНовской пробирки и слова того негра.
Нет никаких хайли лайкли, а есть Петров и Боширов

10.09.2020 15:22
- гость -

15:20
- гость -
!Это мы отказались от химоружия,но они то нет

Кивелиди, Литвиненко могли бы с вами не согласиться.

10.09.2020 15:22
- гость -

Мне очень странно поведение осуждающих Навального. Он ЛИЧНО ВАМ в душу навалил? или вам обидно за тех ворюг, о которых о рассказал? или вам завидно, что не вам денег дали на расследование? мне пофиг до Алешисережимаши вместе с петей. Я мотива заФирающих навального не могу понять

10.09.2020 15:29
-гость-

ту 15:22
да все просто, виолончели в опасности! что будут с сечиным и другими роттенбергами, если Навальный станет президентом!? вот и они в ужасе от этого.

10.09.2020 15:31
- гость -

10.09.2020 15:21
- гость -
Я уж не знаю, за что притянули этих двоих,но эти твиксики явно в той истории случайные.Что касается того негритосика,то он демонстрировал именно ОВ в ООН,и ничто инное.А не нашли то в-во лишь потому,что его не было.Но сказочка сработала,и в нее многие, если ни все тогда поверили.Мерикане или обленились,или разучились работать.Никакого креатива,все по накатанной,однажды выстрелившей схеме.Скушна.

10.09.2020 15:32
- гость -

а вам конечно без разницы - лгут лично про вас или про некую группу лиц, в которую включаетесь и вы.

10.09.2020 15:32
Гость

10.09.2020 15:21
- гость -
Со Скрипачами доказали? Решение суда есть?

10.09.2020 15:33
- гость -

15:22
- гость -

Мне очень странно поведение осуждающих Навального. Он ЛИЧНО ВАМ в душу навалил? или вам обидно за тех ворюг, о которых о рассказал? или вам завидно, что не вам денег дали на расследование?
----
Тоже не могу понять. Навал не идеален, но других оппозиционеров или изобличителей в России - НЕТ!

10.09.2020 15:37
тю!

Он ЛИЧНО ВАМ в душу навалил?

Так в том-то и дело, что никому он нафиг не нужен, "неуловимый ковбой Билл", чтоб его травить!!!!!!

10.09.2020 15:38
- гость -

15:34
Мадам

Не истери, бабуля, я всего лишь попросил тебя рассказать про феномен "сакральной жертвы", а ты начала гарцевать на собственной подливе.

P.S Жду ответа, как соловей лета.

10.09.2020 15:39
- гость -

10.09.2020 15:33
- гость -
Оппиков в России нет?Изобличителей?Да только на этом ресурсе их штук пять,а по стране,как донов Педров в Бразилии,и не сосчитаешь!Льоха всего лишь пиарист,на подсосе у буржуинов,его это устраивает,большее ему и самому не нужно.

10.09.2020 15:40
- гость -

15:31
- гость -
Я уж не знаю, за что притянули этих двоих,но эти твиксики явно в той истории случайные.
----
Ты так скОзал? Или методичка обязывает? А про негра с пробиркой есть оригинальное видео и стенограмма заседания. Кури.

10.09.2020 15:43
-гость-

тю! 15:37
например, только один фильм Навального "он вам не Димон"- 40 млн просмотров 1.1 миллионов лайков)) когда нафиг никому не нужен это 3 просотра 0 лайков. Андестенд?

10.09.2020 15:46
- гость -

попросил тебя рассказать про феномен "сакральной жертвы",

Погугли, внучок!

10.09.2020 15:49
- гость -

10.09.2020 15:40
- гость -
Да знаю я, что у тебя есть методичка и про твиксиков,и отмазки про негра.Знаю, что есть указивка посылать всех к прямой речи того негритоса,знаю.Знаю на что ваш расчет,что мало кто в нашей стране на аглицкой мове шпрехает?Как бы то ни было,вы проиграли в той постановке.Бездари!Понаберут по объявлению....

10.09.2020 15:51
- гость -

15:39
- гость -
Льоха всего лишь пиарист,на подсосе у буржуинов,его это устраивает,большее ему и самому не нужно.
-----
Вы можете рассказать, какие именно расследования Навального, вам очень не понравились?

10.09.2020 15:53
- гость -

15:46
- гость -
Погугли, внучок!
----
Ты даже не подписалась, Мадам. Выйди в красный крестик, позорище.

10.09.2020 15:53
- гость -

10.09.2020 15:43
-гость-
40 миллионов пролсмотров среди русскоязычных по всему миру?Ну это не так и много.А вот 1 лям лайков среди всех, это и подавно мало.Так что вообще не показатель популярности

10.09.2020 15:55
Потёмкин

Лёша указал,кто его труселя "новичком" измазал?

10.09.2020 15:56
Сумрачный гений

"Алексей Навальный полностью восстановился" - цирк окончен, расходимся.

10.09.2020 15:56
- гость -

Кивелиди, Литвиненко могли бы с вами не согласиться

Литвиненко плутонием "травили". Там вообще интересно было весь лысый - волосы выпали, а грудь волосатая. Тоже наверное разновидность плутония с новичком понамешано.

10.09.2020 15:57
- гость -

10.09.2020 15:51
- гость -
Мне вообще не нравится определение-расследование навального.Что это такое?Он кто вообще такой?У нас каждый суслик - агроном.Кроме того у льохи у самого рыльце в пушку.Нет,это не совесть нации.Грантожор,пустозвон, и лжец.

10.09.2020 15:57
Павлик Морозов

10.09.2020 15:43
-гость-
40 млн.просмотров и нулевой кпд.

10.09.2020 15:59
- гость -

15:49
- гость -
.Знаю, что есть указивка посылать всех к прямой речи того негритоса,знаю.Знаю на что ваш расчет,что мало кто в нашей стране на аглицкой мове шпрехает?
--------------
Вы не умеете пользоваться переводчиком?
P.S. Это очевидный вопрос.

10.09.2020 16:06
- гость -

А вот интересно, у клиники усилили охрану, а в Россию назад он не собирается? Или приедет с усиленной немецкой охраной?

10.09.2020 16:07
- гость -

10.09.2020 15:59
- гость -
Да я что,генерат тот,кто тряс пробиркой на весь мир,и генератней те, кто все это затеял.Ну а кто поверил,те....(далее следует непереводимая игра слов,с использованием местных идиоматических выражений).

10.09.2020 16:09
- гость -

10.09.2020 16:06
- гость -
А он вообще собирался в Россию?Может весь этот спектакль и был затеян для того, чтобы слинять.Так то, на секундочку он под статьей ходил.

10.09.2020 16:09
-гость-

Павлик Морозов 15:57
евро уже по 90 и это еще не предел

10.09.2020 16:13
ту 15:57

да, согласен с вами, особенно его это заявление- "пока я президент повышения пенсионного возраста не будет"

10.09.2020 16:15
- гость -

10.09.2020 16:13
Льоха такое говорил?Манечка Величкина,не больше,не меньше.

10.09.2020 16:16
- гость -

новость от соседей:
"Погибший под колёсами МАЗа" участник протестов в Белоруссии оказался жив и здоров. "Решил запрыгнуть на кабину. После этого ничего не помню. Потому что и алкогольное опьянение было, и последующая часть", - признался мужчина на видео МВД."

У либерастов одна методичка - сначала убили!сатрапы!палачи! - И вдруг живой
Вот и Навальнера оживили. Пусть радуется. Пока.

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