Навальный пришел в себя и вспомнил события, которые произошли с ним до отравления

Алексей Навальный полностью восстановился и помнит все события до отравления. Об этом сообщает "МБХ. Медиа" со ссылкой на несколько СМИ.

"Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации, ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в госпитале усилена охрана. Поскольку Навальный помнит все, он находится в опасности, считают в Берлине. Немецкие спецслужбы готовятся к разным вариантам развития событий, но теперь к Алексею пускают не только жену, но и других посетителей.

Врачи считают, что физически Навальный сможет восстановиться на 90%, а психически уже восстановился полностью. Этому способствовала быстрая реакция пилота и омских врачей, которые ввели оппозиционеру атропин.