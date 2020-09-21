Безработным россиянам с детьми предложили сделать пособия бессрочными

В России предложили сделать ежемесячное пособие для безработных с детьми бессрочным. Инициатива принадлежит Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), пишут "Известия".
Отмечается, что подобная мера уже фактически действует на территории России с апреля – тогда в стране на фоне кризиса, вызванного пандемией, ввели дополнительную выплату в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка сверх суммы имеющегося пособия. Однако эта мера непостоянная, несмотря на то, что кабмин продлил ее до сентября.
"Идея заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе", – заявил советник ФНПР Егор Пьяных и отметил, что размер выплаты также стоит увеличить.
Комментарии
Странная мера... так они навсегда останутся безработными...нормальный человек не будет жить на пособие...
О как здорово! Содержать лентяев! Тогда отменяйте налоги, почему мы должны содержать тунеядцев???
банкет за наш счет? нормально так
Правильно! Пусть сидят дома и плодятся дальше!
Алкашня обрадуется. Можно бухать, а работать не надо.
А где проголосовать чтобы этого не делали? Я, как налогоплательщик, хочу чтобы улучшались жилищные условия у всего населения, а не только у безработных и сдетьмишных. Я не хочу кормить дармоедов!
Гостю 13.12. Не надо мешать все в одну кучу. Алкашня кинется на биржу. Сколько времени можно быть безработным в нашей стране? Если предлагают работу, а дармоеды отказывается? Бессрочно? Наше правительство таким образом демографическую ситуацию улучшить? Когда то давно на Евроньюс передавали, что Тони Блэр ваел помощь семьям с двумя детьми и более, где оба родителя работают! У нас- все наоборот. Чем меньше работаешь- тем больше помощи от государства.