Безработным россиянам с детьми предложили сделать пособия бессрочными

В России предложили сделать ежемесячное пособие для безработных с детьми бессрочным. Инициатива принадлежит Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), пишут "Известия".

Отмечается, что подобная мера уже фактически действует на территории России с апреля – тогда в стране на фоне кризиса, вызванного пандемией, ввели дополнительную выплату в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка сверх суммы имеющегося пособия. Однако эта мера непостоянная, несмотря на то, что кабмин продлил ее до сентября.

"Идея заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе", – заявил советник ФНПР Егор Пьяных и отметил, что размер выплаты также стоит увеличить.