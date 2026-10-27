В этом году праздник разделит рабочую неделю на две части

27 октября 2026, 19:36, ИА Амител

Выходной, отдых / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Большинство работающих жителей Барнаула не собираются продлевать отдых на День народного единства, который в этом году выпадает на среду, 4 ноября. Дополнительные выходные за счет отпуска или отгулов планируют устроить себе только 11% горожан. При этом почти две трети опрошенных собираются провести сам праздник дома, в кругу семьи. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

В этом году День народного единства разделит рабочую неделю на две части. Для тех, кто трудится по стандартному пятидневному графику, среда станет выходным днем. Однако превращать один день отдыха в небольшой отпуск большинство барнаульцев не планируют.

Согласно опросу, 63% работающих горожан не собираются брать дополнительные свободные дни. Еще 11% пока не решили, стоит ли продлевать отдых. У 15% респондентов сменный график, поэтому возможность отдохнуть в праздник будет зависеть от него.

Интересно, что желание устроить себе более продолжительные выходные заметно различается в зависимости от возраста. Чаще остальных такую возможность рассматривают барнаульцы от 35 до 44 лет — среди них взять отпуск или отгулы собираются 15%.

Молодые сотрудники до 35 лет проявляют меньший интерес к дополнительному отдыху: положительно ответили 11% опрошенных. А среди работающих жителей старше 45 лет желающих продлить праздничные выходные оказалось еще меньше — всего 7%.

Сам День народного единства большинство барнаульцев намерены провести без дальних поездок и насыщенных планов. Домашний отдых в компании близких выбрали 64% участников исследования. Еще 12% сообщили, что 4 ноября им предстоит работать.

Поездку на дачу или за пределы города запланировали 5% респондентов. Отправиться в путешествие по России собираются лишь 2% опрошенных.

Еще по 1% горожан намерены провести праздничный день на прогулке в парке или на природе, посетить городские и культурные мероприятия либо встретиться с друзьями. При этом 14% барнаульцев пока не определились, чем займутся 4 ноября.

Исследование также показало различия в праздничных планах мужчин и женщин. Представительницы прекрасного пола несколько чаще предпочитают домашний отдых: провести День народного единства с семьей собираются 68% опрошенных женщин против 60% мужчин.

Зато среди мужчин немного больше тех, кому придется выйти на работу. О таком варианте проведения праздника сообщили 13% респондентов мужского пола и 11% женщин.