Из-за ЧП завод в Италии затопило вином

На винодельне Вильямалеа в Испании произошло ЧП. Территорию завода буквально затопило вином, пишут "Известия".

Цистерна, которая была предназначена для хранения напитка, оказалась повреждена. На опубликованных в социальных сетях фото и видео видно, как вино хлынуло наружу.

Сотрудники предприятия находились рядом с местом происшествия, но не смогли сделать ничего, чтобы остановить затопление. Всего на пол вылилось больше 50 тысяч литров напитка. В данный момент неизвестно, что стало причиной аварии.

Подобный случай не единственный на винодельнях. Ранее в Италии на одном из заводов взорвалась цистерна с белым вином.