В справочной системе 2ГИС у кафе больше трех тысяч отзывов

11 июня 2026, 08:15, ИА Амител

Кафе "Шампур" на Павловском тракте / Фото: 2ГИС

Барнаульскую шашлычную "Шампур" может ожидать снос: владелец здания кафе столкнулся с соответствующим судебным иском. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.

С требованиями о сносе в суд обратился Комитет администрации Барнаула по строительству, архитектуре и развитию города. Причины, по которым здание по адресу Павловский тракт, 50а, требуется снести, пока не указаны. Возможно, постройка могла появиться на данном участке незаконно.

Сроки, в которые здание нужно будет снести в случае победы истца, пока также не уточнены. В случае просрочки исполнения решения суда на неделю владелец строения должен будет выплатить неустойку — 100 тысяч рублей. При дальнейшем неисполнении она станет ежемесячной, а ее размер составит 50 тысяч рублей.

Напомним, в 2025 году в здании кафе произошел пожар: площадь возгорания, как сообщали в МЧС, составила 50 квадратных метров.

Как ранее писал amic.ru, дизайнер Артемий Лебедев предложил не сносить дом с "табачным" подъездом в Барнауле. По его словам, импровизированное благоустройство выполнено "с огромным вкусом", а в само здание нужно водить экскурсии.