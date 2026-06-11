"Шампур" в землю. Популярную шашлычную на Павловском тракте могут снести
В справочной системе 2ГИС у кафе больше трех тысяч отзывов
11 июня 2026, 08:15, ИА Амител
Барнаульскую шашлычную "Шампур" может ожидать снос: владелец здания кафе столкнулся с соответствующим судебным иском. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.
С требованиями о сносе в суд обратился Комитет администрации Барнаула по строительству, архитектуре и развитию города. Причины, по которым здание по адресу Павловский тракт, 50а, требуется снести, пока не указаны. Возможно, постройка могла появиться на данном участке незаконно.
Сроки, в которые здание нужно будет снести в случае победы истца, пока также не уточнены. В случае просрочки исполнения решения суда на неделю владелец строения должен будет выплатить неустойку — 100 тысяч рублей. При дальнейшем неисполнении она станет ежемесячной, а ее размер составит 50 тысяч рублей.
Напомним, в 2025 году в здании кафе произошел пожар: площадь возгорания, как сообщали в МЧС, составила 50 квадратных метров.
Как ранее писал amic.ru, дизайнер Артемий Лебедев предложил не сносить дом с "табачным" подъездом в Барнауле. По его словам, импровизированное благоустройство выполнено "с огромным вкусом", а в само здание нужно водить экскурсии.
09:12:27 11-06-2026
Ну дак, в том районе собираются возводить многоэтажки - земля понадобилась.
11:15:49 11-06-2026
Гость (09:12:27 11-06-2026) Ну дак, в том районе собираются возводить многоэтажки - земл... Так вроде на месте Формулы собирались ЖК возводить?
11:45:31 11-06-2026
постройка могла появиться на данном участке незаконно. С этого и нужно было начинать. Всех причастных контролирующих такие заведения чиновников привлечь к строгой ответственности. Почему они столько лет покрывали незаконную деятельность. Какую выгоду от этого имели? Как минимум проявляли халатность и не действовали. А может и деньги брали . Тут вот кого нужно проверять.
15:09:07 11-06-2026
Гость (11:45:31 11-06-2026) постройка могла появиться на данном участке незаконно. С это... Интересно получается: ещё задолго до шашлычной, аж в начале 00-х, в этом же здании была продуктовая база. "Шампур" там уже потом появился. И вдруг спустя более чем 20 лет выясняется, что постройка, оказывается, незаконная. Это как? Где всë это время проверяющие были? Тут явно заказ, кто-то хочет отжать себе место для очередной застройки.
09:56:06 17-06-2026
А когда снесут шашлычную около Дворца котельщиков? С какой стати она там вообще находится?