Продавщица устроила погоню за оголодавшим сладкоежкой в Барнауле

Барнаулец попытался украсть торт, но преступные действия пресек прохожий. Об этом рассказала "Аргументам и Фактам" помощник прокурора Ленинского района Барнаула Ольга Остапчук.

Мужчина заметил, что холодильник в кондитерском отделе не заперт и воспользовался этим. Он схватил торт и попытался скрыться. В погоню бросилась продавщица, но схватить вора не удалось.

На выручку пришел находившийся неподалеку мужчина. Он догнал беглеца, привел его в магазин и заставил вернуть похищенный торт.

Вероятно, в ближайшие несколько лет голодать жителю Барнаула не придется – в СИЗО и колонии кормят исправно. Рассчитывать на казенный паек можно до четырех лет, в зависимости от решения суда.