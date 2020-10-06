Лавров заявил, что немецкие врачи не нашли в анализах Навального боевых ядов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что врачи берлинской клиники "Шарите" не нашли в анализах политика Алексея Навального боевых отравляющих веществ, сообщает РИА "Новости".
"Они (омские медики, – прим. ред.) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы – сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?" – сказал министр.
Глава МИД убежден, что Евросоюз попытается использовать ситуацию с Навальным, чтобы испытать "новый механизм введения санкций в ОЗХО". По словам Лаврова, факты для этого "не требуется подкатывать и обсуждать на универсальной основе".
Кроме того, он обратил внимание на неприемлемость тона представителей немецкого руководства в разговорах с Москвой. "Я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России", – заявил Лавров.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.
Комментарии
вопрос, как образцы попали в руки французов и шведов, остается неясны
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В своё время в палату к навальному зашли два француза и взяли анализы, а потом уж зашли два шведа и взяли анализы.А иначе что же получается?Что вы нам тут суёте?Вы точно это взяли из того персонажа?
Подобные вопросы на наших судах задай, ага, когда там людям дела стряпают!!!!
Может спецперевозкой доставили во Францию и Швецию.Коробочки и баночки завернули и подписали:"Navalny A.A .From Charité, Bundesrepublik Deutschland)
Уже был ответ - сами приехали и взяли анализы. Лавров пусть лучше скажет - отправляли ли на анализы в лаборатории аккредитованные АЗХО на территории РФ - в Москву и Питер! Если нет, то почему до сих пор не отправили?!
месный прокурор топнул и сказал "доколе".
и подпел себе в виде гостей.
ну что - включи мозги, если не проснулся
Казалось бы нет проще, чем открыть УД по признакам покушения на жизнь общественного ( политического)
блогерадеятеля и провести профессиональное расследование .Вместо этого - засекречивание данных видеонаблюдений и неправомерное завладение белья и одежды потерпевшего, которое тот носил в день события.
У нас нет доказательной базы, кроме анализов, которых можно написать кренову тучу в различных вариантах, но мы протестуем, мы требуем справедливости , палец о палец не ударив навстречу ей.
Утверждение Мясникова " хотели бы убить давно бы сдох" в отношении врачей и государства , лишь косвенное подтверждение того, что подобное, априори возможно. Несусветная глупость этого рупора пропаганды прямо вредит имиджу правового государства, но ни Песков, ни другие прокремлёвские СМИ его не пресекли.
Нет бумаг с печатями и подписями экспертов.Ответ есть,но мы его устно произнесём ) Причём в СМИ.
А то , что в Шарите, якобы не нашли - не факт . Даже , если так, то аппаратура Бундесвера оказалась лучше , равно как и результаты французской и шведской лабораторий, задействованной в системе ОЗХО.
Ждём заключения ОЗХО - от него зависит многое, если не главное.
откройте Википедию и почитайте об отравлениях Новичком и этот цирк будет понятен.
Если бы навального отравили Новичком и не ввели антидот, то он бы протянул ноги.
Тема навального была под непосредственным контролем у президента.В связи с его личным человеческим бзиком ) Поэтому органы и не брались как положено за это.
Навального давно было надо прижать к ногтю как клопика-оппика.А сейчас иностранные спецслужбы подсуетились и мы имеем то что имеем.Вообще, надо сказать,если бы наши спецслужбы хотели его убить,навальный давно бы сдох.Это ясно всем умным людям.
6.10.2020 08:54
- гость -
Тема навального была под непосредственным контролем у президента.В связи с его личным человеческим бзиком ) Поэтому органы и не брались как положено за это.
Навального давно было надо прижать к ногтю как клопика-оппика.А сейчас иностранные спецслужбы подсуетились и мы имеем то что имеем.Вообще, надо сказать,если бы наши спецслужбы хотели его убить,навальный давно бы сдох.Это ясно всем умным людям.
Шпили-вилли забыли? И это одни из лучших. Деградация везде, и в ваших любимых спецслужбах.
Кто-то вообще верит этим клоунам: Захаровой, Лаврову, Путину?
Что шпили-вилли?Умным людям ясно,что Баширова и Петрова подставили в грязной игре иностранных спецслужб.Создана шумиха,нет ни реального расследования,ни суда.И не будет.
6.10.2020 09:00
- гость -
умные люди никому не верят. даже клоуну Навальному.
Оппики верят старой канцлерше меркель,в то,что она взбздохнула.
Русский ОппозишнФюррер Навальный по данным немецкого журнала "Шпигель" благополучно выздоровел после "отравления" боевым отравляющим веществом. Можно причислять к лику святых. )))
и неправомерное завладение белья и одежды потерпевшего, которое тот носил в день события.
Калик,зачем тебе его бельё,если есть бутылочка?
6.10.2020 09:04
- гость -
Что шпили-вилли?Умным людям ясно,что Баширова и Петрова подставили в грязной игре иностранных спецслужб.Создана шумиха,нет ни реального расследования,ни суда.И не будет.
Также ясно, что они не являются умными людьми, и это лучшие в ГРУ.
6.10.2020 09:06
- гость -
6.10.2020 09:00
- гость -
умные люди никому не верят. даже клоуну Навальному.
В чем именно ему не верить? Его расследованиями о коррупции?
6.10.2020 09:17
- гость -
ты можешь верить всему. даже написанному на заборе.
6.10.2020 09:17
- гость -
Да, но льоха сам жульман, как же ему можно верить?
Казалось бы нет проще, чем открыть УД по признакам покушения на жизнь общественного ( политического) блогера деятеля и провести профессиональное расследование .Вместо этого - засекречивание данных видеонаблюдений и неправомерное завладение белья и одежды потерпевшего, которое тот носил в день события.
У нас нет доказательной базы, кроме анализов, которых можно написать кренову тучу в различных вариантах, но мы протестуем, мы требуем справедливости , палец о палец не ударив навстречу ей.
Утверждение Мясникова " хотели бы убить давно бы сдох" в отношении врачей и государства , лишь косвенное подтверждение того, что подобное, априори возможно. Несусветная глупость этого рупора пропаганды прямо вредит имиджу правового государства, но ни Песков, ни другие прокремлёвские СМИ его не пресекли.
КАЛ все мечтаешь о б\у трусах Алешки !
Такое ощущение, что часть комментаторов курит настолько забористую дурь, что готовы верить в любую чушь, если её пытаются пафосно подать в качестве аргумента против России, действующей власти и президента. Давайте так уже - новая версия отравления провального с глазами просящего котенка: темнейший на самолете невидимке прилетел в Томск, прокрался к ололоше в нумера и нагадил ему в тапки. Сисян не заметил, вляпался и отравился "ядом пропаганды" от террана. Иначе почему кореш фюрера оппозиции бегал по номеру босиком? Тапки ядовитые.)))
Предлагаю организовать денежные сборы со всех сочувствующих лёшику на реабилитацию. "Помогите деньгами отцу русской демократии."
6.10.2020 10:06
- гость -
И особе, приближенной к фрау канцлерин.
Не сторонник мнимой либеральной оппозиции(гарант сам говорит, что сам либерал), но утверждение , чо у человека сахар упал и поэтому он в кому выпал эт ппц...