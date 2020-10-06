Лавров заявил, что немецкие врачи не нашли в анализах Навального боевых ядов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что врачи берлинской клиники "Шарите" не нашли в анализах политика Алексея Навального боевых отравляющих веществ, сообщает РИА "Новости".

"Они (омские медики, – прим. ред.) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы – сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?" – сказал министр.

Глава МИД убежден, что Евросоюз попытается использовать ситуацию с Навальным, чтобы испытать "новый механизм введения санкций в ОЗХО". По словам Лаврова, факты для этого "не требуется подкатывать и обсуждать на универсальной основе".

Кроме того, он обратил внимание на неприемлемость тона представителей немецкого руководства в разговорах с Москвой. "Я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России", – заявил Лавров.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.