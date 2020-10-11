Лыжи достаем. В Шерегеше первые экстремалы покоряют снежные склоны

До официального открытия горнолыжного сезона еще месяц, а в Шерегеше уже появились первые любители активного отдыха. 6 октября в Кузбассе лег снег, и курорты, как никогда, в боевой готовности. Как пишет "ВашГород.ру", к зимнему сезону на Шерегеше введут в эксплуатацию еще три подъемника и одну горнолыжную трассу протяженностью 1300 метров. Ожидается, что Кузбасс в предстоящем сезоне посетят 1,5 млн человек. Ну а сейчас в соцсетях пользователи уже делятся первыми фото и видео с "открытия" сезона.
Еееееее🌀✊🏂 9 октября 2020 — опытный инструктор и проводник фрирайда @vladkutenko с друзьями, полноценно спустились в секторе А на лыжах и сноуборде🤙🦊 сезон открыт!!!! Но не для всех! Любителей просим посидеть дома до нормального уровня снега во избежании травм, это опасно! Кто взял новость — не забываем отмечать автора видео и конечно @go_shoria @blackcat.freeride #открылисезон #первымследом #шерегеш2021 #мустаг #новости #глубина #зима #снег #шерегеш #лиса #лисичка #лис #символ #прогнозынаспорт #прогнозпогоды #сноуборд #фотографвшерегеше #горныелыжи
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У кого нет грыжи становись на лыжи