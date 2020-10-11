Лыжи достаем. В Шерегеше первые экстремалы покоряют снежные склоны

До официального открытия горнолыжного сезона еще месяц, а в Шерегеше уже появились первые любители активного отдыха. 6 октября в Кузбассе лег снег, и курорты, как никогда, в боевой готовности. Как пишет "ВашГород.ру", к зимнему сезону на Шерегеше введут в эксплуатацию еще три подъемника и одну горнолыжную трассу протяженностью 1300 метров. Ожидается, что Кузбасс в предстоящем сезоне посетят 1,5 млн человек. Ну а сейчас в соцсетях пользователи уже делятся первыми фото и видео с "открытия" сезона.