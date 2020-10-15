В скором времени в Алтайском крае создадут центр управления регионом (ЦУР). Новая структура станет платформой цифрового взаимодействия государственных органов, организаций и жителей региона.

"ЦУР создают, чтобы упростить гражданам жизнь: куда бы ни обратился человек со своей проблемой, информация обязательно дойдет до адресата, вопрос будет решен в короткие сроки, а заявитель получит ответ", – сообщает пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, в центре разработают специальную "тепловую карту" обращений из всех источников. Она позволит видеть проблемы территорий и собирать информацию о текущей социально-экономической ситуации, включая сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, энергетики, занятости и ЖКХ.

В Алтайском крае ЦУР будет создан по поручению президента Владимира Путина. Как и в других регионах страны, запустить его должны до 1 декабря 2020 года.