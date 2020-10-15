В скором времени в Алтайском крае создадут центр управления регионом (ЦУР). Новая структура станет платформой цифрового взаимодействия государственных органов, организаций и жителей региона.
"ЦУР создают, чтобы упростить гражданам жизнь: куда бы ни обратился человек со своей проблемой, информация обязательно дойдет до адресата, вопрос будет решен в короткие сроки, а заявитель получит ответ", – сообщает пресс-служба краевого правительства.
Кроме того, в центре разработают специальную "тепловую карту" обращений из всех источников. Она позволит видеть проблемы территорий и собирать информацию о текущей социально-экономической ситуации, включая сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, энергетики, занятости и ЖКХ.
В Алтайском крае ЦУР будет создан по поручению президента Владимира Путина. Как и в других регионах страны, запустить его должны до 1 декабря 2020 года.
Комментарии
А че Администрация и многочисленные министерства, управления, ведомства, уже не вывозят? Так МФЦ же им в помощь создали? А электронное правительство КГБУ ОЭПАК (вообще непонятная структура) оно на кой ляд тогда нужно, вреде ж тоже "платформа цифрового взаимодействия государственных органов, организаций и жителей региона" не? И таких вопросов очень много? Прежде чем что то создавать с существующими разберитесь!
ИБД
Заживём теперь!!!!
ЦРУ
КГБУ ОЭПАК подчиняется Министерству цифрового развития края, то есть работает на это министерство и нужно только для благополучного распила бюджетных средств на всякие там "проекты цыфровизации". Так что электронное правительство - одно название
ОЭПАК вообще уже нужно давно ФСБ проверить, посмотрите их контракты на сайте Госзакупок и удивитесь какие суммы потрачены! И где результат?
Ну понятно царь велел надо создавать! Ща в руководство новой структуры понаедут ребятишки больших начальников уму разуму учить остолопов алтайских и как царя любить и жить правильно, не зря ж они этому за океянами обучались, вот поднаберуться опыту как челядью править тогда можно и в первопрестольную поближе к кормушке!
Как то некрасиво звучит. Мож генезис?
Весьма своевременное решение, а главное очень нужное. Опять же новые рабочие места появятся и как следствие поднимется средняя зарплата по краю. Одобряем, да-с.
Налогоплательщик.
Вторая админисрация? Ещё одних дармоедов налогами кормить?
"Боливар не вынесет двоих"