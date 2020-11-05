Мокрый снег и шквалистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 ноября

В четверг, 5 ноября, в Алтайском крае ожидается значительное усиление ветра до штормовых показателей и температура чуть выше нуля.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в светлое время суток столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла. Местами будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, с усилением до 17-22 м/с. По востоку шквалы могут достигать 25-27 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от 2 до 4 градусов выше нуля. Временами ожидается дождь и мокрый снег. Скорость ветра при порывах будет достигать 20 м/с.