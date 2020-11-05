Алтайский край получил более 37 млн рублей на проект по обслуживанию пенсионеров

В Алтайском крае действует пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций к обслуживанию пенсионеров и инвалидов. На эти цели по распоряжению правительства РФ выделили 37,6 млн рублей, пишет официальный сайт региона.

В Минсоцзащиты рассказали, что в 2020 году в рамках проекта помощь получат 240 человек. Участие примут три частные организации: клиника "Хелми", компания "Юнилаб" и клиническая больница "РЖД-Медицина" Барнаула.

Результатом реализации проекта должны стать увеличение продолжительности жизни и снижение смертности пожилых людей. В ведомстве отметили, что это один из ключевых показателей нацпроекта "Демография".