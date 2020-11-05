Алтайский край получил более 37 млн рублей на проект по обслуживанию пенсионеров

В Алтайском крае действует пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций к обслуживанию пенсионеров и инвалидов. На эти цели по распоряжению правительства РФ выделили 37,6 млн рублей, пишет официальный сайт региона.
В Минсоцзащиты рассказали, что в 2020 году в рамках проекта помощь получат 240 человек. Участие примут три частные организации: клиника "Хелми", компания "Юнилаб" и клиническая больница "РЖД-Медицина" Барнаула.
Результатом реализации проекта должны стать увеличение продолжительности жизни и снижение смертности пожилых людей. В ведомстве отметили, что это один из ключевых показателей нацпроекта "Демография".
Комментарии
Как получить такую помощь?!
А остальные пенсионеры как? Они не люди? А кто эти 240 конкретно?
5.11.2020 15:37
-меcный-
А угадайте с трех раз...
Пошло баблишко.
примерно по 157 тыщ. на каждого, что будут делать с пенсионером за эти деньги, как увеличить его продолжительность жизни? бады прикупят, да курс массажа и физио пропишут?
5.11.2020 16:07
гость
примерно по 157 тыщ. на каждого,
что будут делать с пенсионером за эти деньги, как увеличить его продолжительность жизни?
Отдадут деньги этим трем перечисленным частным клиникам, а они уже сами решат, кому и что увеличить))
надо всем пенсионерам хотя бы диспансеризацию проходить. Смех и позор! Продолжительность жизни они увеличивают
5.11.2020 16:40
гость
надо всем пенсионерам хотя бы диспансеризацию проходить
Причем, диспансеризация должна проходить путем обследований и анализов, а не "что беспокоит".
5.11.2020 16:07
гость
Тупо перепишут и выдадут новые паспорта уже с увеличенным возрастом, ну а что вон ветераны ВОВ с каждым годом увеличиваются