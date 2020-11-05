Жители Алтайского края копят на первый взнос по ипотеке более двух лет

Алтайский край вошел в "светло-красный" список субъектов России по скорости накопления первого взноса на ипотеку. По оценкам экспертов, у жителей региона уходит от 25 до 29 месяцев, чтобы собрать нужную сумму.

Исследование выполнил "ДОМ.РФ" по заказу РБК на основе данных Росстата и Банка России. При расчетах использовалась информация о средней зарплате и среднем размере ипотечного кредита в январе-сентябре 2020 года в разных регионах.

Эксперты исходили из того, что в собирающейся взять ипотеку семье работают два человека, которые откладывают на первоначальный взнос (размер которого составляет 20% от стоимости жилья) почти по трети от своей зарплаты.

В среднем по России желающие взять ипотеку тратят 21 месяц на накопление первого взноса. Быстрее всех это выходит у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки – там на накопление уходит 12 месяцев.

В столичных регионах ситуация хуже – москвичам приходится копить 23 месяца, а петербуржцам – 22.