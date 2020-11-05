Школьник из Барнаула выиграл 1 млн рублей на обучение в вузе

Ученик 11 класса гимназии № 45 Александр Кустов стал победителем всероссийского конкурса "Большая перемена". Школьник выиграл миллион рублей на получение высшего образования.
Старшеклассник в рамках конкурса выбрал для себя направление "Создавая будущее", а его мама выступила в качестве наставника на первых этапах. Вместе они работали над проектом по атомным электростанциям.
"В полуфинале конкурса, в городе Новосибирск, Александр работал в команде, с которой они разрабатывали проект образовательной платформы в социальной сети "ВКонтакте" по дистанционному обучению. Успешно разработанный проект дал возможность показать свои силы в финале в Крыму, где в составе команды школьники решали кейсы по урбанистике", – рассказали в пресс-службе барнаульской мэрии.
Комментарии
Молодец!!!
Умничка!!! Так держать
Класс, даешь Барнаул!
ЗдОрово! Молодец!
Хоть из образования время от времени хорошие новости поступают
Только вряд ли учиться продолжит в Барнауле...
А мне вот одному интересно откуда у школьника знания достаточные для вообще чего-то там в области атомной энергетики? Если ли они вообще?
16:13
Чучмек
Вам то какая разница, вы всё равно в рубле живёте.
а раньше, образование было без платным...
16:51
точный
а раньше, образование было без платным...
>без платным
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Оно и заметно.
Парень дополнительно обучается в детском центре «Наследники Ползунов» в АлтГТУ. Занятия там бесплатно.
5.11.2020 16:13
Чучмек
А что тут делать?
5.11.2020 16:55
Наташа
И чё, в АлтГТУ нет ничего относящегося к ядерной энергетике.
Ближайший ИЯФ в НовоСибе, но вряд ли бы его допустили там в принципе к этой теме.
5.11.2020 16:23
-меcный-
А мне вот одному интересно откуда у школьника знания достаточные
Как в том анекдоте - кто за спиной стоял?))