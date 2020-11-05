Школьник из Барнаула выиграл 1 млн рублей на обучение в вузе

Ученик 11 класса гимназии № 45 Александр Кустов стал победителем всероссийского конкурса "Большая перемена". Школьник выиграл миллион рублей на получение высшего образования.

Старшеклассник в рамках конкурса выбрал для себя направление "Создавая будущее", а его мама выступила в качестве наставника на первых этапах. Вместе они работали над проектом по атомным электростанциям.

"В полуфинале конкурса, в городе Новосибирск, Александр работал в команде, с которой они разрабатывали проект образовательной платформы в социальной сети "ВКонтакте" по дистанционному обучению. Успешно разработанный проект дал возможность показать свои силы в финале в Крыму, где в составе команды школьники решали кейсы по урбанистике", – рассказали в пресс-службе барнаульской мэрии.