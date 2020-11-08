Американские СМИ сообщили о победе Байдена на президентских выборах

Кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимое количество голосов и стал избранным президентом США, объявили американские издания NBC, CNN, Fox News и Assosiated Press. Об этом пишут "Известия".
Согласно оценкам CNN и NBC, Байден набрал 273 голоса выборщиков (для победы нужно 270 голосов), а действующий президент США Дональд Трамп — 213.
По информации Fox News, у Байдена 290 голосов, в то время как у Трампа их 214. О победе демократа также сообщило Assosiated Press.
Как указывает ТАСС, Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп, в свою очередь, поражения не признал, отметив, что подсчет голосов еще нельзя считать завершенным.
Действующий американский лидер подтвердил намерения отстаивать свою позицию по результатам выборов в суде, поскольку считает, что демократы допустили многочисленные нарушения во время выборов.
В своем Twitter Трамп написал, что во многих штатах наблюдателей не пускали в помещения, где ведется обработка бюллетеней, а "миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые их никогда не запрашивали". Он также отметил, что выиграл выборы, набрав 71 миллион "законных голосов".
Напомним, что всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет голосов продолжается.
Комментарии
Действующий американский лидер подтвердил намерения отстаивать свою позицию по результатам выборов в суде - как такое может быть в цивилизованной стране, разве Трамп не мог обеспечить себе нужный результат?!
мы, гости,...(перехватило дыхание в зобу от торжественности момента) за молодого энергичного перзидента чье имя начинается на Д.
следующие комменты жалкая пародия на мой лизок
Запомните это лицо. Именно он будет гадить в ваши подъезды и мощьному и современному президенту Володе в штаны
мы, гости,...(перехватило дыхание в зобу от торжественности момента) за молодого энергичного перзидента чье имя начинается на Д.
следующие комменты жалкая пародия на мой лизо
онли дональд ван лав. Так победимЪ