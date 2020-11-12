В Кремле сообщили о подготовке большой пресс-конференции Путина

В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина, которая в этом году пройдет в необычном формате "в силу понятных причин". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что сейчас власти прорабатывают формат мероприятия и готовятся к нему таким образом, чтобы не ограничивать общение региональных, федеральных и зарубежных журналистов с главой государства. Он также заверил, что у грядущей пресс-конференции будут элементы "прямой линии".

Большая пресс-конференция Путина проходит ежегодно уже на протяжении 19 лет. В прошлом году она состоялась 19 декабря, президент тогда ответил более чем на 70 вопросов.