В Кремле сообщили о подготовке большой пресс-конференции Путина

В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина, которая в этом году пройдет в необычном формате "в силу понятных причин". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков подчеркнул, что сейчас власти прорабатывают формат мероприятия и готовятся к нему таким образом, чтобы не ограничивать общение региональных, федеральных и зарубежных журналистов с главой государства. Он также заверил, что у грядущей пресс-конференции будут элементы "прямой линии".
Большая пресс-конференция Путина проходит ежегодно уже на протяжении 19 лет. В прошлом году она состоялась 19 декабря, президент тогда ответил более чем на 70 вопросов.
Комментарии
неужели мухожук? наконец-то!
С нетерпением ждём этого шоу с участием главного клоуна страны.
Будет достойный ответ Дзюбе
Задачу выполнил. Страна в руинах, народ в нищете, никчемные друзья в миллиардах.
А что готовят? Актёров подбирают или лицо №1 ботексом качают?
которая в этом году пройдет в необычном формате "в силу понятных причин"
Не уж то прямо из бункера со всеми на видеосвязь выйдет?
Либерасты,вам когда-нибудь обновят методичку?А то всё как по писаному:бункер,ботекс,плешивый.Будьте креативнее.И вообще,куда девали Калибра?