В Роспотребнадзоре назвали два варианта развития пандемии в январе 2021 года

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал два возможных варианта развития ситуации с пандемией COVID-19 в январе 2021 года.

Как пишет РИА Новости, если население будет соблюдать ограничительные меры, то эпидпроцесс продолжит стабилизироваться, а пандемия – идти на спад.

"Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия во время каникул, то вполне возможен откат к прежним значениям", – сказал Горелов.

Специалист уточнил, что для собственной безопасности праздники следует провести дома или хотя бы избегать крупных компаний и массовых мероприятий. Также стоит воздержаться от посещения торговых центров и других закрытых помещений.