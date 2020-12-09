В Роспотребнадзоре назвали два варианта развития пандемии в январе 2021 года

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал два возможных варианта развития ситуации с пандемией COVID-19 в январе 2021 года.
Как пишет РИА Новости, если население будет соблюдать ограничительные меры, то эпидпроцесс продолжит стабилизироваться, а пандемия – идти на спад.
"Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия во время каникул, то вполне возможен откат к прежним значениям", – сказал Горелов.
Специалист уточнил, что для собственной безопасности праздники следует провести дома или хотя бы избегать крупных компаний и массовых мероприятий. Также стоит воздержаться от посещения торговых центров и других закрытых помещений.
Комментарии
А про оказание обязательной медицинской помощи ни слова!
Да и понятно, правительство не желает тратить деньги на медицину. Проще запугать людей и заставить носить маски, которые люди должны покупать за свой счет, а если не купил и не нацепил - штраф! Власть со всех сторон выставляет людей виновными!
Одно да потому. Какие массовые мероприятия? Украли праздник, запретили всё. Причём 14 декабря можно, это не опасно. А вот 15 уже всё ,купец, коронавирус нападёт. В итоге очень многие в ближайшую пятницу празднуют.
Два пути: или плохой, или хороший
Конец один. Только собственный иммунитет.
Украли праздник? Как украли? Празднуй, кто ж запрещает?