Такой день. Демонтаж колеса обозрения в Барнауле и растущие зарплаты в регионе

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 18 декабря. Без коронавируса.

На площади Сахарова в Барнауле приступили к демонтажу колеса обозрения. Уже в ближайшие несколько дней аттракцион исчезнет со своего привычного места.

Темпы роста зарплат в Алтайском крае на 2021 год определили трехсторонним соглашением. Губернатор Виктор Томенко отметил, что с учетом обстоятельств текущего года темпы роста средней зарплаты в следующем году останутся на уровне 2020-го.

Главную елку Ленинского района установили на площади Мира в Барнауле. Ее украсили шарами, гирляндами, бусами и звездой.

19 декабря военные трижды перекроют Чуйский тракт в Первомайском районе. Временные неудобства будут действовать с 7:45 до 16:40 с небольшими перерывами.

Жительницу Барнаула обвиняют в помощи гражданину Вьетнама в организации фиктивного брака с россиянкой. Ненастоящее супружество обошлось иностранцу в 40 тысяч рублей.

29 единиц снегоуборочной техники будут работать в ночь на 19 декабря в Барнауле. В субботу днем на линию выпустят до 36 спецмашин.